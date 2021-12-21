Смертельна ДТП під Києвом: трактор з'їхав у кювет і перекинувся (фото)

У ДТП загинули водій та пасажир трактора

У понеділок, 20 грудня, близько 23:20 на автодорозі Жердова-Гоголів, неподалік повороту на село Підлісся, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

56-річний водій трактора Т-16 не впорався з керуванням, в результаті чого з'їхав у кювет і перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир загинули.

На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини та співробітники Броварського районного управління поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, 20 грудня в Києві та області тривав снігопад. У столиці негода серйозно ускладнила рух транспорту і спричинила величезні затори й масові ДТП.

Як повідомлялося, 19 грудня на вулиці Драйзера в Києві п'яний водій вантажного автомобіля «Мерседес» не впорався з керуванням, машина вискочила на тротуар і перекинулась.

У Дарницькому районі Києва маневровий тепловоз протаранив легковик Daewoo. Постраждали двоє людей, включаючи дитину.



