Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)

Вогонь, за попередньою інформацією, охопив СТО

У північній частині Києва триває масштабна пожежа. Стовп чорного диму видно з різних районів української столиці.

На Троещине очень сильный пожар, запах гари уже ощущается в воздухе

Жарко... Кондиционер? pic.twitter.com/1gAytrSmXp — Балалайка Зараза (@shnipperson1971) June 25, 2022

У соцмережах пишуть, що осередок пожежі – у найбільшому спальному районі Києва, Троєщині.

У Києві на Троєщині масштабна пожежа, дуже багато диму. pic.twitter.com/lstegao5y0 — KORONAVIRUS ODESSA (@Korona_news2022) June 25, 2022

За попередньою інформацією, загорілася станція техобслуговування.

В мережі уже з’явилися численні фотографії, на яких видно чорний дим у північній частині української столиці.

Нагадаємо, 20 червня у Києві сталася пожежа у іншому спальному районі, на вулиці Харківській.

А в ніч з 12 на 13 червня у вогні, що охопив багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова, загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом.