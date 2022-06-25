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    Новини

    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)

    Над північною частиною Києва піднявся чорний стовп диму - Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Над північною частиною Києва піднявся чорний стовп диму
    фото з соцмереж

    Вогонь, за попередньою інформацією, охопив СТО

    У північній частині Києва триває масштабна пожежа. Стовп чорного диму видно з різних районів української столиці.

    У соцмережах пишуть, що осередок пожежі – у найбільшому спальному районі Києва, Троєщині.

    За попередньою інформацією, загорілася станція техобслуговування.

    В мережі уже з’явилися численні фотографії, на яких видно чорний дим у північній частині української столиці.

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    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)
    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)

    Нагадаємо, 20 червня у Києві сталася пожежа у іншому спальному районі, на вулиці Харківській.

    А в ніч з 12 на 13 червня у вогні, що охопив багатоповерхівку у Святошинському районі Києва на вулиці Академіка Єфремова, загинув 32-річний чоловік, мама з 9-річною дитиною отруїлися димом.

    Теги: пожежа Київ Троєщина Україна
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    Масштабна пожежа на півночі Києва: що горить (фото, відео)