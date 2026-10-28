На закупівлях дронів для армії розікрали понад 16 млн грн: СБУ викрила схему

Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів

Списані безпілотники з перебитими серійними номерами продавали військовим під виглядом нової продукції

Служба безпеки України спільно з прокуратурою, Державним бюро розслідувань і Національною поліцією викрила схему привласнення понад 16 млн грн на закупівлях безпілотників для Збройних сил України. Організатора та вісьмох його спільників підозрюють у продажу раніше списаних дронів під виглядом нової продукції від виробника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву спецслужб.

За даними слідства, до оборудки залучили двох посадовців ЗСУ. Вони оформлювали безпілотники як втрачені на полі бою та передавали їх організатору схеми.

Надалі учасники оборудки змінювали серійні номери та QR-коди дронів, після чого продавали їх тим самим військовим замовникам за цінами нової продукції. Безпілотники, які виявлялися непридатними до бойового застосування, повторно списували та повертали ділкам для чергової зміни маркування.

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Кадри спецоперації СБУ фото: СБУ

За інформацією СБУ, організатором був колишній військовослужбовець за контрактом, який у 2025 році звільнився зі служби за станом здоров’я. Згодом він орендував склад і облаштував там підпільну майстерню, де імітували ремонт безпілотних комплексів. До роботи він залучив кількох майстрів.

Для продажу несправних дронів фігурант використовував афілійовану комерційну структуру, яка укладала договори на їх закупівлю та реалізацію.

Правоохоронці провели понад 100 обшуків у Києві, Харківській, Дніпропетровській і Миколаївській областях. Під час слідчих дій вилучили комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи, які, за версією слідства, підтверджують оборудку. Також знайшли гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом, і автомобілі преміумкласу.

Організатору та вісьмом його спільникам повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо пособництва у викраденні військового майна в умовах воєнного стану та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

За інкримінованими статтями фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, які могли бути причетними до розкрадання коштів, виділених на потреби оборони.

Варто нагадатии, що головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ. За даними слідства, вони намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області.