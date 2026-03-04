Головна Київ Новини
Переплата 11 млн грн на авто для рятувальників: перед судом постануть двоє посадовців КМДА

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель
фото: Офіс генерального прокурора

Уповноважена особа, порушуючи закон про публічні закупівлі, не перевірила середні ринкові ціни та уклала договір із завищеною вартістю

Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.

У 2022 році мерія закуповувала шість пікапів Mitsubishi L200 та додаткове обладнання до них для потреб столичних рятувальників. Проте процес закупівлі супроводжувався грубими порушеннями
У 2022 році мерія закуповувала шість пікапів Mitsubishi L200 та додаткове обладнання до них для потреб столичних рятувальників. Проте процес закупівлі супроводжувався грубими порушеннями
фото: Офіс Генерального прокурора

«Уповноважена особа, порушуючи закон про публічні закупівлі, не перевірила середні ринкові ціни та уклала договір із завищеною вартістю. У результаті спецавтомобілі придбали з переплатою майже 11 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Посадовцям повідомили про підозри у жовтні та листопаді 2025 року. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду для розгляду по суті. 

Нагадаємо, у Києві оголосили нову підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. Слідство встановило, що у 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили.

Раніше Служба безпеки спільно з Національною поліцією та прокуратурою викрили на хабарі директора одного з комунальних підприємств Київської міської держадміністрації. За даними слідства, приватна компанія стала переможцем відкритої закупівлі, оголошеної КНП «Освітня агенція міста Києва» (виконавчий орган КМДА). Предметом тендеру було придбання навчального обладнання на загальну суму 8,29 млн грн. Попри те, що процедура пройшла публічно, виконання контракту опинилося під загрозою через корупційні вимоги. 

