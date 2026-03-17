Головна Київ Новини
search button user button menu button

Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання

glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами
фото: Національна поліція України/Facebook

Факт заподіяння збитків громаді підтвердила судова товарознавча експертиза

До суду скеровано обвинувальний акт щодо одного з керівників комунального підприємства «Київпастранс», якого звинувачують у масштабній розтраті бюджетних коштів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва, посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами, що завдало місту збитків на суму понад 1,1 млн грн. 

Слідство встановило, що у 2023 році службовець уклав договір із комерційною структурою на постачання елементів конструкцій для залізничних колій. Загальна вартість контракту, профінансованого з міського бюджету, становила близько 5 млн грн. Попри те, що ціна товару значно перевищувала ринкову, посадовець погодив та підписав документи для проведення оплати. Факт заподіяння збитків громаді підтвердила судова товарознавча експертиза. 

Протиправну діяльність чиновника викрили слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ. Наразі дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею про розтрату майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем. Посадовцю загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.

Також у Києві оголосили нову підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. Слідство встановило, що у 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили.

Теги: Київ слідство документи держзакупівлі поліція Київпастранс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua