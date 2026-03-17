Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання

Факт заподіяння збитків громаді підтвердила судова товарознавча експертиза

До суду скеровано обвинувальний акт щодо одного з керівників комунального підприємства «Київпастранс», якого звинувачують у масштабній розтраті бюджетних коштів. Як повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва, посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами, що завдало місту збитків на суму понад 1,1 млн грн.

Слідство встановило, що у 2023 році службовець уклав договір із комерційною структурою на постачання елементів конструкцій для залізничних колій. Загальна вартість контракту, профінансованого з міського бюджету, становила близько 5 млн грн. Попри те, що ціна товару значно перевищувала ринкову, посадовець погодив та підписав документи для проведення оплати. Факт заподіяння збитків громаді підтвердила судова товарознавча експертиза.

Протиправну діяльність чиновника викрили слідчі Подільського управління поліції спільно зі співробітниками СБУ. Наразі дії обвинуваченого кваліфіковано за статтею про розтрату майна в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем. Посадовцю загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Раніше повідомлялося, що Київська міська прокуратура завершила розслідування щодо директора одного з департаментів КМДА та експосадовиці, чия недбалість призвела до значних збитків під час закупівлі спецтранспорту. Перед судом постануть директор профільного департаменту та колишня уповноважена особа з публічних закупівель, їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Слідство встановило, що у 2022 році директор Департаменту не організував і не проконтролював процес визначення очікуваної вартості шести автомобілів Mitsubishi L200 та додаткового обладнання для рятувальників.

Також у Києві оголосили нову підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. Слідство встановило, що у 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили.