Оренда житла в Україні у вересні 2026 року: названо міста, де ціни ростуть найшвидше

Попит на оренду житла зростає через студентів і нову хвилю переїздів

Восени 2026 року через обстріли та початок навчального року попит на житло змістився на захід і центр, спровокувавши рекордний стрибок цін

Ставки оренди житла восени стрімко пішли вгору: попит підігріли не лише студенти, а й нова хвиля переселенців із прифронтових зон та Києва. Проте ринок нерухомості демонструє серйозний розкол, адже ситуація в різних містах кардинально відрізняється.

«Главком» проаналізував ситуацію на ринку оренди житла в Україні та з'ясував, як восени змінилися ціни та де зберігається найбільший попит.

Середні ціни на оренду в містах

Місто 1-кімнатна 2-кімнатна 3-кімнатна Ужгород 31 400 44 800 н/д* Львів 24 800 29 300 36 000 Івано-Франківськ 22 500 27 000 31 500 Вінниця 20 000 22 000 25 000 Київ 18 000 25 000 40 000

*в Ужгороді бракує оголошень про оренду трикімнатних квартир для коректного розрахунку медіани

Дешевих квартир стає дедалі менше

Одна з головних тенденцій, яку відзначають рієлтори у різних містах, – дефіцит доступного житла. Найбільше це помітно там, де одночасно зростає кількість студентів, переселенців та людей, які приїжджають на роботу.

У деяких містах, наприклад. Рівному, недорогі квартири можуть взагалі не встигати з'являтися у відкритому продажу. Якщо привабливий за ціною варіант з'являється на ринку, орендаря він може знайти за кілька годин.

В Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5–10 потенційних орендарів.

Львів також зіткнувся із серйозним дисбалансом: кількість охочих винайняти житло суттєво перевищує обсяг вільних пропозицій.

Київ

У столиці ажіотажу немає. Рієлторка Світлана Рощина пояснює це насамперед постійними обстрілами: люди продовжують шукати житло, але стали уважніше оцінювати безпеку конкретного будинку та району. При цьому традиційний поділ на «дорогий центр» і «дешеву периферію» став менш помітним. Важливішими для ціни стають автономність та можливість сховатися під час обстрілів.

За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири становить близько 18 тис. грн на місяць, двокімнатної – 26 тис. грн, а трикімнатні - 44,2 тис. грн.

Хмельницький

Голова Хмельницького відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Наталія Гладиш розповіла, що ціни на оренду у Хмельницькому стрімко зросли наприкінці цього літа.

За даними ЛУН, медіанна оренда однокімнатної квартири у вересні становить 15 тис. грн – на 36,6% більше, ніж рік тому. Двокімнатна коштує 16,5 тис. грн, за рік ціна зросла на 37,5%. Для трикімнатних квартир даних недостатньо для розрахунку медіани.

Вінниця

У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступних квартир.

За статистикою ЛУН, середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить 20 тис. грн – на 33,3% більше, ніж рік тому. Двокімнатна коштує в середньому 22 тис. грн і за рік подорожчала на 46,6%.

Голова Вінницького регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Лілія Пшенична розповіла: чимало переселенців приїжджають до Вінниці лише на розвідку, щоб підібрати варіанти житла та оцінити місто перед тим, як повернутися додому й остаточно визначитися із переїздом на зимівлю.

Рівне

Рієлторка Інна Гребень розповіла, що дешевих квартир на ринку зараз дуже мало. Якщо раніше можна було знайти однокімнатне житло навіть за 6 тис. грн, то тепер нижня межа таких пропозицій починається приблизно від 7,5 тис. грн.

На ринкову ситуацію, за словами рієлторки, значною мірою вплинув масовий переїзд людей із Києва. Жителі столиці, як правило, є більш заможними та готові платити більше, але водночас висувають високі вимоги до житлових умов. Саме за рахунок платоспроможних киян та їхнього запиту на комфорт вартість оренди помітно зросла.

За даними ЛУН, середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить 12,3 тис. грн. За рік ціна майже не змінилася. Даних для статистики щодо дво- та трикімнатних квартир недостатньо.

Харків

У Харкові ринок демонструє одне з найпомітніших подорожчань. За словами рієлторки Наталії Ольховської, за останні пів року ціни майже подвоїлися, а вільні квартири можуть знаходити орендарів за день-два.

«Квартири здаються за два дні, а то й за день. Такого попиту ще за роки повномасштабної війни не було», – додає рієлторка.

За статистикою ЛУН, середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить близько 9 тис. грн – удвічі більше, ніж рік тому. Двокімнатна коштує 15 тис. грн і за рік подорожчала на 130,7%, а трикімнатна – 20 тис. грн, що також приблизно вдвічі більше, ніж рік тому.

Ужгород

Ужгород залишається одним із найдорожчих міст України за вартістю оренди. Попит тут значно перевищує пропозицію. Рієлтор Роман Перегинець підкреслив, що в Ужгороді наразі космічні ціни.

За даними ЛУН, середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить 31,4 тис. грн. За рік вона подорожчала на 51%. Середня ціна двокімнатної у серпні становить 44,8 тис. грн, а за рік зростання сягнуло майже 79%. Даних щодо трикімнатних квартир недостатньо.

Миколаїв

Навіть у прифронтовому Миколаєві охочих винайняти житло також більше, ніж вільних квартир. За словами рієлтора Тимура Снітка, особливо складною є ситуація з орендою приватних будинків: пропозиція обмежена, а ціни можуть сягати близько 45 тис. грн на місяць.

За даними ЛУН, середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить 8 тис. грн – на 33% більше, ніж рік тому. Двокімнатні коштують у середньому 15 тис. грн (+87,5%), трикімнатні – 20 тис. грн (+67%).

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську попит на житло перевищує пропозицію. Голова Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Нестор Слюсаренко каже, що є виник великий попит на трикімнатне житло, яке переважно шукають родини із дітьми з Києва, які планують залишитися у місті щонайменше на кілька місяців.

За даними ЛУН, середня оренда однокімнатної квартири у вересні становить 22,5 тис. грн (+42% за рік), двокімнатної – 27 тис. грн (+44%), трикімнатної – 31,5 тис. грн (+62%).

Луцьк

У Луцьку оренда у 2026 році суттєво подорожчала. На це вплинули одночасно приїзд людей із Києва та інших регіонів через обстріли, а також сезонний студентський попит.

За словами рієлторки Анни Поп, найбільший попит мають квартири із сучасним ремонтом. Водночас житло зі застарілим, «радянським» інтер'єром втрачає популярність: двокімнатні квартири без сучасного ремонту в районі 18 тис. грн просто «висять» в оголошеннях і не знаходять орендарів.

За даними ЛУН, статистика зафіксувала історичний максимум цін у місті. Найбільше однокімнатних квартир виставлено за 19–22 тис. грн, двокімнатних – за 15–16 тис. грн, трикімнатних – 34-36 тис.

Львів

Ринок оренди у Львові восени 2026 року зіткнувся із серйозним дисбалансом: кількість охочих винайняти житло суттєво перевищує обсяг вільних пропозицій.

За словами рієлторки Наталії Бондарець, цього року попит додатково зріс за рахунок студентів, які масово приїздять, зокрема з Києва. Вона зазначає, що якщо раніше сучасне житло в новобудовах винаймали переважно IT-спеціалісти, то тепер забезпечені батьки з різних куточків України готові платити за комфорт і безпеку своїх дітей. При цьому знайти найдешевші варіанти в межах 9–11 тис. грн стало вкрай важко – такі квартири здаються майже миттєво.

Станом на вересень середня ціна оренди однокімнатної квартири становить 25 600 грн, двокімнатна – 31 400 грн.

Скільки коштує оренда в інших містах

У Тернополі оренда за рік подорожчала на 60% до 18 тис. грн.

У Дніпрі орендувати «однушку» коштує в середньому 16,5 тис. грн на місяць, ціна піднялася за рік на 38%. У Черкасах оренда однокімнатного житла обійдеться в 15 тис. грн (+25%).

У Полтаві середня ціна становить 14,5 тис. грн, за рік вона зросла на 32%. В Одесі однокімнатну квартиру в середньому здають за 12,7 тис. грн (+6%).

У Кропивницькому оренда коштуватиме близько 9,5 тис. грн, за рік подорожчала на 19%. У Чернігові ще дешевше – 8 тис. грн, протягом року ціна майже не змінювалася.

Найдешевше житло у прифронтових містах. У Запоріжжі оренда «однушки» коштує 7 тис. грн (+40%). А у Сумах – 6 тис. грн, ціна за рік впала на 14%.

Середні ціни оренди однокімнатної квартири у містах України графіка: ЛУН

У Тернополі двокімнатна квартира коштує 20,3 тис. грн (+47%), у Дніпрі – 23 тис. грн (+44%). У Черкасах за двокімнатну квартиру в середньому просять 20 тис. грн (+25%). В Одесі – 16 тис. грн (+3%).

По 15 тис. грн коштує оренда двокімнатної квартири в Житомирі та Полтаві. У Запоріжжі – 9 тис. грн (+29%), у Чернігові – 8,5 тис. грн, а в Сумах – 8 тис. грн (-3%).

Вартість оренди двокімнатної квартири по Україні графіка: ЛУН

Щодо трикімнатних квартир, даних по містах недостатньо для порівняння цін по Україні.

Раніше «Главком» писав, що ринок житла в Україні демонструє дисбаланс: на заході країни квартири розібрали вщент, а в Києві цінники покотилися вниз через брак покупців. Ситуацію ускладнює й держава – виплати за зруйноване житло знову гальмують, а пільгова іпотека вперто орієнтується на «сирі» новобудови без ремонту.