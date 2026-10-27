Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через зміни в роботі метро посилено роботу наземного громадського транспорту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через зміни в роботі метро посилено роботу наземного громадського транспорту
На тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу
фото: alltransua.com (ілюстративне)

У Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом

У Києві посилюють роботу наземного громадського транспорту через зміни в роботі метро після російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Зміни торкнулися автобусних маршрутів

У зв’язку зі збільшенням навантаження на «червону» лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу. Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на чотири одиниці – загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас п'ять автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька – ст. м. «Либідська».

На маршруті № 91 також додадуть чотири автобуси – загалом працюватимуть сім одиниць рухомого складу.

«Просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації, завчасно планувати свої маршрути та стежити за оперативними змінами в роботі громадського транспорту на офіційних інформаційних ресурсах», – наголосила КМДА.

Зміни в роботі метрополітену

  • «Червона» лінія: рух поїздів здійснюється між станціями «Академмістечко» – «Лісова». Усі станції, зокрема «Чернігівська» та «Лісова», відкриті для пасажирів.
  • «Зелена» лінія: рух поїздів – між станціями «Сирець» – «Видубичі». Водночас рух поїздів між станціями «Осокорки» – «Червоний хутір» тимчасово призупинений.

У разі оголошення повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Нагадаємо, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Охоплена вогнем будівля Національної академії наук України
«Я знав кожен куточок цієї будівлі». Залужний відреагував на російський удар по будівлі Академії наук
28 вересня, 15:40
Андреа Мальдера згадав про обстріли столиці
«Хотів би обійняти Київ». Мальдера відреагував на обстріл столиці після матчу Ліги націй
28 вересня, 22:05
Автобуси №№ 51, 55, 115, 118-Д відновили рух мостом Патона у напрямку правого берега
Рух мостом Патона у бік правого берега відновлено для чотирьох автобусів
2 жовтня, 10:36
Додаткоі поїзди курсуватимуть у найпіковіші години вранці та ввечері
«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди між правим та лівим берегами Києва
4 жовтня, 22:30
Яскраві барви хризантем у Голосіївському районі столиці
У Києві розпочався сезон хризантем: повний перелік осінніх локацій для яскравих фото
8 жовтня, 07:15
Екстрені служби прямують на місце
Уламки дрона впали у Шевченківському районі Києва, горять автівки
8 жовтня, 12:51
Правоохоронці повернули жінці загублену сумку з усім її вмістом
У Києві 70-річна жінка забула в автобусі сумку з мільйоном гривень і коштовностями
12 жовтня, 18:30
Ліцей 261 у Дарницькому районі Києва
Освітяни Дарниці замовили ремонт двох стадіонів: переплата сягає 7 млн грн
13 жовтня, 11:35
Григорій Решетнік є незмінним ведучим шоу «Холостяк»
Ведучий «Холостяка» з синами потрапив під обстріл у Києві
23 жовтня, 16:18

Новини

У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
У Києві обмежено рух Південним мостом і зеленою гілкою метро
Київщина: графіки відключення світла 27 жовтня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 27 жовтня 2026 року
Сім тривог за п’ять хвилин. Столична влада пояснила збій системи оповіщення
Сім тривог за п’ять хвилин. Столична влада пояснила збій системи оповіщення
Українські магазини перейшли на новорічний асортимент
Українські магазини перейшли на новорічний асортимент
Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин
Киян налякали сімома повідомленнями про тривогу за п'ять хвилин
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 1 листопада (схема)
Рух Південним мостом буде частково обмежено до 1 листопада (схема)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
155K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
141K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
91K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
65K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2026: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua