Майбутній музей на Поштовій залило водою (фото)



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Фото: Музей на Поштовій, Facebook

Необхідне комплексне рішення з реконструкції системи дренажу та водовідведення у майбутньому музеї

Підземний простір майбутнього музею на Поштові площі залило водою. Про це повідомляється на сторінці «Музей на Поштовій» у Facebook.

«В підземному просторі #МузейНаПоштовій після останніх злив картина м'яко кажучи невтішна. Зволоження стін спостерігаються по всьому периметру підземного простору, вода наповнює заглиблення, конструкції тріщать, буронасічні палі нестабільні», - повідомляють активісти.

Вони наголошують на необхідності комплексного рішення з реконструкції системи дренажу та водовідведення та термінової оцінки технічного стану конструкцій всієї площі.

«Це невід'ємна складова нового комплексного проекту, який має забезпечити створення музею на пам'ятці археології», - підкреслили захисники Поштової площі.

Раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Дмитро Давтян повідомив, що роботи з укріплення ділянки на місці археологічних знахідок під Поштовою площею не ведуться через заборону прокуратури, яка розслідує законність будівництва тут торгово-розважального центру.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 року Київрада підтримала проект рішення, що передбачає припинення або істотну зміну інвестиційного договору із забудовником, який хотів побудувати торговий центр на Поштовій площі.

На Поштовій площі в Києві побудують і музей, і торговий центр на місці, де під час будівництва знайшли фрагмент вулиці ХІ-ХІІ