Мер Кличко зустрівся із мером Вільнюса, який приїхав підтримати Україну

Мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс запевнив, що Вільнюс готовий надати Києву допомогу, яка може бути необхідною

«Ми готові надати вам будь-яку підтримку. В тому числі, у випадку найгіршого сценарію розвитку подій» – Шимашюс

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Вільнюса Реміґіюсом Шимашюсом, який прибув до Києва, щоб підтримати столицю та Україну і запропонувати можливу допомогу. Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

«Ситуація в Україні сьогодні дуже складна. Наша держава стали мішенню імперських прагнень агресора, з якими стикаються й Балтійські країни. Ми в ці дні проводимо багато зустрічей. І дуже вдячні за підтримку та допомогу наших друзів. Вкрай важлива сьогодні єдина позиція європейських країн, демократичного світу щодо відстоювання демократичних принципів, міжнародного права і стримування агресора. Спасибі вам, що незважаючи на тривожність ситуації, ви завітали до нас, щоб висловити свою солідарність з народом України та запропонувати допомогу», – наголосив Віталій Кличко.

Своєю чергою мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс запевнив, що Вільнюс готовий надати Києву допомогу, яка може бути необхідною. Зокрема, гуманітарну.

«Ми розуміємо, що наша підтримка – це свідчення того, що ми, всі разом, протидіємо великій загрозі. Ми готові надати вам будь-яку підтримку. В тому числі, у випадку найгіршого сценарію розвитку подій. Це – й робота з біженцями, і надання допомоги в медичній сфері», – зазначив Реміґіюс Шимашюс.

Нагадаємо, 21 лютого мер Києва Віталій Кличко закликав міжнародних партнерів України запровадити санкції проти Росії. Кличко закликав міжнародних партнерів відреагувати на визнання Росією «ЛДНР».

«Партнери України повинні запровадити санкції проти Росії! Невідкладно. Без зайвих обговорень і відтермінувань. Росія зруйнувала всі норми міжнародного права, частину країн у центрі Європи. І зупинятися не збирається. Які ще потрібні аргументи, щоб нарешті вгамувати агресора?», – заявив Кличко.

Також, Віталій Кличко на тлі загострення ситуації на Донбасі звернеться до киян та всіх українців. Він зазначив, що Росія фактично оголосила Україні війну.