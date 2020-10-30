Мешканці Святошина на дві доби залишаться без води: адреси, причина



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Вода буде відсутня не верхніх поверхах висоток

Під відключення потрапили 11 вулиць

Із 12:00 30 жовтня до 10:00 1 листопада у Святошинському районі Києва буде обмежено водопостачання у зв`язку з заміною запірної арматури працівниками комунального підприємства «БіМ №6» на розі просп. Академіка Палладіна та вул. Робітничої. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що водопостачання буде обмежено частково з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:

вул. Миколи Ушакова,

вул. Генерала Наумова,

вул. Академіка Булаховського,

вул. Підлісна,

вул. Клавдіївська,

вул. Рахманінова,

вул. Бахмацька,

вул. Олевська,

вул. Корсунська,

вул. Обухівська,

вул. Наумовича.

Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 28 жовтня під час ремонтних робіт на колекторі відбувся витік газу, в результаті чого постраждали три працівники Київводоканалу. Один з них помер у реанімації, інший – перебуває у лікарні, ще один працівник – лікується вдома.

Столична поліція встановлює обставини інциденту під час ремонтних робіт на колекторі.

Київводоканал вже озвучив попередню причину аварії.