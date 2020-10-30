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    Мешканці Святошина на дві доби залишаться без води: адреси, причина

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    Вода буде відсутня не верхніх поверхах висоток - Мешканці Святошина на дві доби залишаться без води: адреси, причина
    Вода буде відсутня не верхніх поверхах висоток

    Під відключення потрапили 11 вулиць

    Із 12:00 30 жовтня до 10:00 1 листопада у Святошинському районі Києва буде обмежено водопостачання у зв`язку з заміною запірної арматури працівниками комунального підприємства «БіМ №6» на розі просп. Академіка Палладіна та вул. Робітничої. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Зазначається, що водопостачання буде обмежено частково з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:

    • вул. Миколи Ушакова,
    • вул. Генерала Наумова,
    • вул. Академіка Булаховського,
    • вул. Підлісна,
    • вул. Клавдіївська,
    • вул. Рахманінова,
    • вул. Бахмацька,
    • вул. Олевська,
    • вул. Корсунська,
    • вул. Обухівська,
    • вул. Наумовича.

    Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, 28 жовтня під час ремонтних робіт на колекторі відбувся витік газу, в результаті чого постраждали три працівники Київводоканалу. Один з них помер у реанімації, інший – перебуває у лікарні, ще один працівник – лікується вдома.

    Столична поліція встановлює обставини інциденту під час ремонтних робіт на колекторі.

    Київводоканал вже озвучив попередню причину аварії.

    Київ вода Київводоканал ремонт водопостачання
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