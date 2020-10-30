Мешканці Святошина на дві доби залишаться без води: адреси, причина
Під відключення потрапили 11 вулиць
Із 12:00 30 жовтня до 10:00 1 листопада у Святошинському районі Києва буде обмежено водопостачання у зв`язку з заміною запірної арматури працівниками комунального підприємства «БіМ №6» на розі просп. Академіка Палладіна та вул. Робітничої. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Зазначається, що водопостачання буде обмежено частково з можливістю відсутності води на верхніх поверхах багатоповерхових житлових будинків по вулицях:
- вул. Миколи Ушакова,
- вул. Генерала Наумова,
- вул. Академіка Булаховського,
- вул. Підлісна,
- вул. Клавдіївська,
- вул. Рахманінова,
- вул. Бахмацька,
- вул. Олевська,
- вул. Корсунська,
- вул. Обухівська,
- вул. Наумовича.
Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 28 жовтня під час ремонтних робіт на колекторі відбувся витік газу, в результаті чого постраждали три працівники Київводоканалу. Один з них помер у реанімації, інший – перебуває у лікарні, ще один працівник – лікується вдома.
Столична поліція встановлює обставини інциденту під час ремонтних робіт на колекторі.
Київводоканал вже озвучив попередню причину аварії.