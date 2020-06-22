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    Мешканці злощасного будинку в Києві назвали причину вибуху

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    Вибухом зруйновано чотири поверхи - Мешканці злощасного будинку в Києві назвали причину вибуху
    Вибухом зруйновано чотири поверхи
    Фото: Главком

    Із однієї з квартир кілька днів смерділо газом

    Мешканці будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де вранці 21 червня стався вибух і відбулося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів, назвали причину надзвичайної події.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Тисячний.

    «Поговорив з мешканцями під'їзду. За їх словами, в квартирі жила бабуся. Любила голубів, годувала їх. Останні кілька днів (як кажуть сусіди) смерділо у неї з квартири газом. Викликали службу, а та ігнорувала. В результаті бабуся, схоже, не відчула газ і включила комфорки. Від вибухової хвилі її викинуло на вулицю», - переповів журналіст розповідь мешканців будинку.


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    Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

    Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

    До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

    Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

    Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.

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