Мешканці злощасного будинку в Києві назвали причину вибуху
Із однієї з квартир кілька днів смерділо газом
Мешканці будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, де вранці 21 червня стався вибух і відбулося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів, назвали причину надзвичайної події.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Тисячний.
«Поговорив з мешканцями під'їзду. За їх словами, в квартирі жила бабуся. Любила голубів, годувала їх. Останні кілька днів (як кажуть сусіди) смерділо у неї з квартири газом. Викликали службу, а та ігнорувала. В результаті бабуся, схоже, не відчула газ і включила комфорки. Від вибухової хвилі її викинуло на вулицю», - переповів журналіст розповідь мешканців будинку.
Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.
Раніше повідомлялося, що рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.
До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.
Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».
Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.