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    Вибух у Києві: в РНБО пообіцяли всебічне розслідування

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    Вибух у будинку у Києві - Вибух у Києві: в РНБО пообіцяли всебічне розслідування
    Вибух у будинку у Києві
    Фото: ДСНС

    Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці

    Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

    Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

    «Данілов зазначив, що буде проведено всебічне розслідування причин трагедії», - повідомили в РНБО.

    Як відомо, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

    До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

    Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

    Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

    Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

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