Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків



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Комунальні служби вже вивезли понад 60 тонн будівельних конструкцій Фото: Тетяна Зайченко

Під час вибуху уламки бетону та металопластикових конструкцій розлетілися на відстань близько 100 метрів від будинку

У Києві сьогодні, 21 червня, під час вибуху у багатоповерхівці на Позняках шматки металопластикових конструкцій та бетону розлетілися на відстань близько 100 метрів від будинку. Про це повідомляє журналіст «Главкому» з місця події.

Зазначається, що також уламки бетону розбили скло у машин, які припарковані на автостоянці неподалік від будинку.

Як зазначає пресслужба ДСНС, станом на 14.00 комунальники вже вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій.

Рятувальники повідомили, що наразі під завалами знайшли одного загиблого.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.