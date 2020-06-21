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    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків

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    Комунальні служби вже вивезли понад 60 тонн будівельних конструкцій - Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Комунальні служби вже вивезли понад 60 тонн будівельних конструкцій
    Фото: Тетяна Зайченко

    Під час вибуху уламки бетону та металопластикових конструкцій розлетілися на відстань близько 100 метрів від будинку

    У Києві сьогодні, 21 червня, під час вибуху у багатоповерхівці на Позняках шматки металопластикових конструкцій та бетону розлетілися на відстань близько 100 метрів від будинку. Про це повідомляє журналіст «Главкому» з місця події.

    Зазначається, що також уламки бетону розбили скло у машин, які припарковані на автостоянці неподалік від будинку.

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    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків
    Вибух у багатоповерхівці. Фоторепортаж зі столичних Позняків

    Як зазначає пресслужба ДСНС, станом на 14.00 комунальники вже вивезли близько 60 тонн будівельних конструкцій.

    Рятувальники повідомили, що наразі під завалами знайшли одного загиблого.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

    До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.
    Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

    Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у місті Києві стався вибух у багатоповерхівці Дарницького району столиці на вул. Соломії Крушельницької 1/5. У результаті стався обвал чотирьох міжповерхових перекриттів.

    Вже близько 11.00 стало відомо, що рятувальники евакуювали з будинку 21 людину, трьох осіб деблокували.

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