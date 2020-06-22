Вибух у Києві: що відбувається на місці обвалу станом на ранок 22 червня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На ліквідації наслідків обвалу працюють понад 400 рятувальників Фото: ДСНС

Рятувальники повідомили про п'ятьох травмованих осіб

Станом на 7:00 понеділка, 22 червня, на місці вибуху у будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в Києві рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місці вибуху у багатоповерхівці всі ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів, передає ТСН.

Рятувальники зупинили роботу тільки тоді, коли була загроза обвалу стіни.

«Ми не виключаємо можливе обрушення конструкцій. Хоча рятувальники протягом вчорашнього дня майже у кожній квартирі від підвального приміщення ставили спеціальні розпорки для того, щоб стабілізувати конструкції будівлі. Все рівно ризик для життя рятувальників існує», - повідомила речниця ДСНС.

Всього для проведення робіт залучено понад 460 осіб та 70 одиниць техніки, а також кінологічний розрахунок.

Як повідомлялося, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.

Читайте також: