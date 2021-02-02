Мешканець Київщини через ревнощі забив до смерті дружину

Від отриманих травм 25-річна жінка померла у реанімаційному відділенні лікарні

Мешканця села Гвардійське Фастівського району Київщини засуджено до восьми років позбавлення волі за побиття до смерті власної дружини.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«Прокурором Фастівської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення відносно 32-річного мешканця с. Гвардійське в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч.2 ст.121 КК України)», - йдеться в повідомленні.

У ході слідства встановлено та доведено в суді, що обвинувачений у стані алкогольного сп’яніння на ґрунті ревнощів наніс своїй цивільній дружині множинні удари руками по голові. Внаслідок отриманих травм 25-річна жінка померла за кілька днів у реанімаційному відділенні Фастівської районної лікарні, що підтвердили результати судово-медичної експертизи.

Суд визнав фігуранта провадження винним у вчиненні вказаного злочину та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Нагадаємо, у грудні 2020 року у квартирі на вулиці Радунській у Деснянському районі Києва між чоловіком і жінкою виник конфлікт через ревнощі. Під час сварки чоловік кухонним ножем вдарив потерпілу у грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень 34-річна жінка померла на місці події.