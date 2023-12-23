У мешканців багатоповерхівки в центрі столиці п'ятий день поспіль немає опалення

Мешканці столичної багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці сидять без опалення вже п'ятий день поспіль

Температура повітря у помешканнях коливається від 13 до 18 градусів

Мешканці столичної багатоповерхівки, що в Шевченківському районі столиці, жаліються на відсутність опалення. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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Батареї у будинку за адресою Бульварно-Кудрявська, 7б стали холодні ще 19 грудня. З'ясувати причину поломки комунальники обіцяють не раніше 27 числа. Наразі, поки погода за вікном без морозів, температура повітря у помешканнях коливається від 13 до 18 градусів. Утім, якщо вдарять морози, то електричні обігрівачі не врятують.

За попередньою інформацію, існує прорив труби, але де саме він відбувся, комунальники зможуть з'ясувати не раніше середи 27 грудня. Адже для цього потрібен спеціальний прибор, на який у Києві ціла черга. Без відповіді залишило мешканців будинку і «Київтеплоенерго».

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На додачу до опалення, у деяких під'їздах була відсутня гаряча вода від вересня.

Нагадаємо, що 13 грудня у Дніпровському районі Києва 35 приватних будинків були без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет.