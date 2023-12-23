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У мешканців багатоповерхівки в центрі столиці п'ятий день поспіль немає опалення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У мешканців багатоповерхівки в центрі столиці п'ятий день поспіль немає опалення
Мешканці столичної багатоповерхівки у Шевченківському районі столиці сидять без опалення вже п'ятий день поспіль
фото: glavcom.ua

Температура повітря у помешканнях коливається від 13 до 18 градусів

Мешканці столичної багатоповерхівки, що в Шевченківському районі столиці, жаліються на відсутність опалення. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Батареї у будинку за адресою Бульварно-Кудрявська, 7б стали холодні ще 19 грудня. З'ясувати причину поломки комунальники обіцяють не раніше 27 числа. Наразі, поки погода за вікном без морозів, температура повітря у помешканнях коливається від 13 до 18 градусів. Утім, якщо вдарять морози, то електричні обігрівачі не врятують. 

У мешканців багатоповерхівки в центрі столиці п'ятий день поспіль немає опалення фото 1

За попередньою інформацію, існує прорив труби, але де саме він відбувся, комунальники зможуть з'ясувати не раніше середи 27 грудня. Адже для цього потрібен спеціальний прибор, на який у Києві ціла черга. Без відповіді залишило мешканців будинку і «Київтеплоенерго».

На додачу до опалення, у деяких під'їздах була відсутня гаряча вода від вересня.

Нагадаємо, що 13 грудня у Дніпровському районі Києва 35 приватних будинків були без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет. 

Теги: опалення Київтеплоенерго повітря погода

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