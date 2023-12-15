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Олександр Карпюк Бізнесмен та волонтер

М'ясні штурми. Чому росіяни активізувались на фронті

glavcom.ua
Штурмові групи росіян часто виходять прямо на вогодь захисників, втрачають координацію, заходять не туди
фото з відкритих джерел

Аналізуючи події на фронті. Про перевагу в дронах

В ці дні ВС РФ дуже сильно активізувалися. Кидають у бій все що є. І причина цьому – погода.

Сильний туман, дуже низькі хмари, дрони обмерзають у повітрі, бо у землі температура біля нуля, а на висоті 50-100 метрів волога та мінусова температура. Камери та елерони обмерзають дуже швидко, крила взагалі не можуть піднятись у повітря, про кількість втрати мавиків краще не писати.

Росіяни задовбавшись боротися з нашими дронами використали погоду.

І так, погода і їм теж заважає. Штурмові групи часто виходять прямо на вогодь захисників, втрачають координацію, заходять не туди. Але їх дуже дохера, посилають хвилю за хвилями. З урахуванням того що за допомоги Північної Кореї в них зараз снарядів як у дурака фантиків, а ми ще чекаємо великих поставок снарядів, то штурми сьогодення виглядають так – жива сила та артилерія.

Фактично на цьому форматі можна конкретно сказати на що спирається кожна сторона, та в якому компоненті має перевагу.

Дрони це дуже гарно. Але треба мати зброю і на ті випадки, коли дрони можуть небагато. І це теж досвід.

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Джерело
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Теги: повітря безпілотник втрати росіяни погода

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