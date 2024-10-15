Мешканці Київщини організували незаконний видобуток піску

Із вересня 2022 року по жовтень 2023 року двоє жителів Білоцерківського району незаконно видобули близько 2 тис. тонн піску

Незаконна діяльність завдала державі збитків на суму 1,2 млн грн

На Київщині двоє чоловіків за незаконне видобування піску відповідатимуть у суді. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Київської обласної прокуратури.

Слідство з’ясувало, що з вересня 2022 року по жовтень 2023 року двоє жителів Білоцерківського району, діючи за попередньою змовою, незаконно видобули близько 2 тисяч тонн піску на території Рокитнянської територіальної громади з метою подальшого продажу.

Корисні копалини були добуті без спеціального дозволу на використання надр за допомогою спецтехніки на державних землях, які орендував один із підозрюваних. Незаконна діяльність завдала державі збитків на суму 1,2 млн грн. Для відшкодування завданих втрат прокуратура подала відповідний позов до суду.

«За процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно двох чоловіків за фактом незаконного видобування корисних копалин на території Білоцерківського району (ч. 2 ст. 240 КК України)», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування здійснювалось слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції у Київській області.

Нагадаємо, працівники ДБР повідомили про підозру у недбалому ставлені до служби одному з екскерівників Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України.

За інформацією ДБР та ОГПУ, після початку повномасштабної війни високопосадовець закупив на потреби армії паливно-мастильні матеріали, нафти і дистилянтів для техніки спеціального призначення. Під час закупівель чиновник включив в оплату податок на додану вартість, що було протиправним.

Таким чином державі було завдано збитків майже на 1,2 млрд грн.