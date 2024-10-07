«Прости меня». Філатов висловився про смерть ексзаступника Михайла Лисенка, якого підозрювали в корупції

У лютому 2024 року Лисенка зняли з посади заступника мера Дніпра та директора департаменту благоустрою та інфраструктури

Помер колишній заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. Йому було 47 років. Ймовірною причиною смерті називають інфаркт. Про це мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Facebook.

«Міші більше немає з нами. Вчора він помер прямо в кареті швидкої допомоги, не приходячи до тями. Лікарі боролися за його життя, скільки могли. Серце не витримало», – написав Філатов.

За його словами, всі, хто знали Лисенка, скажуть, що «він горів на роботі». Посадовець, як стало відомо, чотири роки тому переніс один інфаркт. «Плюс здоров'я не додавали нескінченні (і безрезультатні) кримінальні переслідування, обшук та суди. Останній обшук був у Міші просто цієї суботи. Скажіть, що можна шукати вдома у людини після десятків проведених обшуків? Якщо це просто не цькування?», – написав мер міста.

Також Філатов повідомив, що Лисенко переніс складну операцію на хребті, а єдине про що він мріяв, аби йому «дали спокій і він міг займатися своїми собаками і котами».

«Понад півроку тому він звільнився і відмовився від депутатства. Серед міських зоозахисників він мав незаперечний авторитет. Як бачите, спокою йому не дали. А про його собак і котів тепер дбати нам. Міша, пробач мене», – підсумував Філатов.

фото з відкритих джерел

Михайло Лисенко народився 6 вересня 1977 року в тоді ще Дніпропетровську. У 2005 році закінчив Дніпропетровський аграрний університет за спеціальностями зооінженера та інженера-технолога. Працював начальником служби безпеки в Харкові та Кам'янському, а з 2007 до 2008 року включно керував підприємством «Спецтехнологія». З 2009 до 2014 року очолював комунальне підприємство в Криму та був членом виконкому. Після окупації Криму, з 2015 року працював у Дніпровській міськраді, згодом став директором департаменту благоустрою й інфраструктури та заступником мера.

Як відомо, у червні 2023 року Лисенка тимчасово усунули з посади заступника міського голови Бориса Філатова. Про це повідомляв начальник обласної військадміністрації Сергій Лисак.

Також стосовно Михайла Лисенка ведеться службове розслідування. За словами Сергія Лисака, кадрові зміни пов'язані з неналежним станом укриттів в місті.

«Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити, а комісія – перевірити результат. Завдання місцевої влади не лише підтримувати в належному стані укриття, а й розширювати їхню мережу», – сказав Сергій Лисак.

У квітні 2024 року у Красногвардійському районному суді розглядали справу про розкрадання бюджетних коштів на ремонті Центрального мосту у якому підозрюють Лисенка.

У травні 2024 року стало відомо, що Михайло Лисенко склав повноваження депутата обласної ради.

За словами голови ГО «Платформа Громадський контроль» Дениса Селіна, колишній заступник міського голови Михайло Лисенко впродовж 2023 року був 113 днів у відрядженнях.

«Михайло Лисенко зараз проходить по кримінальній справі по розкраданню на центральному мості і там періодично проходить судове засідання і дивним чином ці судові засідання не накладалися на його відрядження. Я скажу вам, що по досвіду праці з судами – це дуже важко і ну для мене це дивно. Ну це дуже складно, скажемо так зробити, коли в тебе відрядження по місяцю», – зазначив він.

Відповідь міськради Дніпра на запит Дениса Селіна з приводу відряджень Михайла Лисенка. фото: скріншот документу наданого Денисом Селіним.

Також Денис Селін розповів, що попри відсторонення від посади у червні 2023 року, Михайло Лисенко їздив закордон.

«29.06 з’явилася новина про те, що Михайло Лисенко відсторонений від обов'язків, але при цьому за 4 дні він їде в ось це містечко Сен Форже у Франції, тобто відсторонений, але не зовсім. Для Франції не відсторонений. Він був наскільки я розумію відсторонений від посадових обов'язків, тобто він не міг приймати рішення, але ну там не було штрафних санкцій якихось і так далі, тому він міг бути спокійно в цей час і на лікарняному і на всьому іншому», – каже він.

ЗМІ написали запит до прокуратури Дніпропетровщини, там повідомили, що за за результатами досудового розслідування у кримінального провадження No 42018040000001029 від 27.08.2018 року направлено обвинувальний акт до Красногвардійського районного суду стосовно обвинувачених Лисенка М.О., Самілика О.М., Шматченка П.В., Самсонова В.І., Беккера M.Л., Розбея С.К., Заволіка М.В.

У лютому 2024 року розгляд вказаного кримінального провадження триває, повідомили у прокуратурі.

Нагадаємо, депутати міської ради Дніпра з партії «Пропозиція», яку у місті очолює мер Борис Філатов, потрапили у гучний скандал, поїхавши разом з дружинами та подругами відпочивати на елітний курорт Vakkaru Maldives на Мальдівах замість участі в міжнародній конференції з питань відбудови міста.

Також Борис Філатов емоційно прокоментував один із дописів у соціальній мережі Facebook. Мер Дніпра зауважив, що робота міського голови нібито завжди залишається без підтримки містян, водночас є багато критики.