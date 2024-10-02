На Київщині водій під кайфом спричинив ДТП (фото)

Медики під час перевірки водія засвідчили, що фігурант перебував під дією наркотичної речовини

У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару

У Білій Церкві, що на Київщині, 23-річний водій BMW під дією наркотиків спричинив аварію. Про це інформує пресслужба поліції Київщини.

Попередньо встановлено, що водій виїхав за межі проїзної частини і наїхав на бетонну електроопору. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару. Хлопця госпіталізували з травмою грудної клітини та переломами ребер.

Поліцейські затримали чоловіка, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Медики під час перевірки водія засвідчили, що фігурант перебував під дією наркотичної речовини.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом ДТП у стані спʼяніння, що спричинила потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Раніше у Подільському районі Києва сталася аварія, рятувальникам довелось деблокувати людей з авто.