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На Київщині водій під кайфом спричинив ДТП (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Київщині водій під кайфом спричинив ДТП (фото)
Медики під час перевірки водія засвідчили, що фігурант перебував під дією наркотичної речовини
фото: пресслужба поліції

У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару

У Білій Церкві, що на Київщині, 23-річний водій BMW під дією наркотиків спричинив аварію. Про це інформує пресслужба поліції Київщини.

Попередньо встановлено, що водій виїхав за межі проїзної частини і наїхав на бетонну електроопору. У результаті зіткнення опора впала на 18-річного пішохода, що йшов по тротуару.  Хлопця госпіталізували з травмою грудної клітини та переломами ребер.

На Київщині водій під кайфом спричинив ДТП (фото) фото 1

Поліцейські затримали чоловіка, наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Медики під час перевірки водія засвідчили, що фігурант перебував під дією наркотичної речовини.

На Київщині водій під кайфом спричинив ДТП (фото) фото 2

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом ДТП у стані спʼяніння, що спричинила потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Раніше  у Подільському районі Києва сталася аварія, рятувальникам довелось деблокувати людей з авто. 

Теги: водій аварія розслідування ДТП

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