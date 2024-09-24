Рішенням Господарського суду м. Києва позов прокурора було задоволено

Прокуратура повернула громаді Києва землю біля озера Волховата в Оболонському районі, площею 0,0454 га та вартістю 1,7 млн гривень. Йдеться про землю у прибереженій захисній смузі затоки Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Прокуратура встановила, що директор товариства вирішив створити базу для відстою катерів на земельній ділянці комунальної власності на березі озера Волховата в Оболонському районі міста Києва, без оформлення документів.

Ба більше, з метою створення незаконної бази для швартування та відстою суден, з подальшим отриманням грошей за надання стоянки для плавзасобів, директор товариства пришвартував до берегоукріплення стоянковий дебаркадер, а до нього – пасажирський теплохід.

Також на території поряд з базою був розміщений гідравлічний кран та металева одноповерхова споруда невідомого призначення. Внаслідок недобросовісності дій директора товариства територіальна громада міста Києва втратила реальну та безперешкодну можливість щодо користування комунальною земельною ділянкою водного фонду.

Рішенням Господарського суду міста Києва позов прокурора було задоволено, територіальній громаді міста Києва повернуто вказану земельну ділянку. Приватне товариство зобов’язали привести її у придатний для використання стан, прибравши паркан, металеві споруди та трап.

Раніше повідомлялося, що у Києві розпочалась активна робота над відновленням озера Синього на столичному Виноградарі. Мета робіт – наповнення озера водою та відновлення його природного стану. Фінансування проєкту відбувається з спеціального фонду, що кваліфікується на охоронні довкілля. Обміління озера зумовлене будівництвом житлового масиву й автодоріг на берегах і поблизу водойми. Площа озера за останні 40 років суттєво зменшилася. З’єднувальна протока пересохла, на місці озера утворилися дві водойми, рівень води у яких постійно падає. Озеро планують обʼєднати в кільце, щоби зрівняти рівень води й запобігти застою.