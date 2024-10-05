Командування проведе у бригаді, яка захищала Вугледар, службове розслідування: що стало причиною

Один із командирів скоїв самогубство після того, як частина з його підлеглих залишила позиції

Командування 123-ї бригади територіальної оборони проведе службове розслідування щодо обставин загибелі одного з командирів батальйону Ігоря Гриба. Повідомлялося, що він вчинив самогубство на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку. Про це повідомили на сторінці 123-ї бригади ТрО.

Там заявили, що Ігор Гриб був відданим військовій справі, який піклувався про особовий склад, не стояв осторонь проблем свого військового колективу. Там заявили, що обставини його загиблі встановлюються і триває службове розслідування.

«Маємо всі зрозуміти, і дати час керівництву бригади та командуванню, розібратися в тих обставинах, що склалися у військовому колективі і вирішити всі проблемні питання для подальшого виконання особовим складом бойових завдань. Будемо надалі інформувати», – заявили у 123-й бригаді.

Водночас «Суспільне», покликаючись на джерела серед військових та отримане у своє розпорядження зведення з фронту, пише, що попередньою причиною смерті Ігоря Гриба є самогубство, вчинене на командно-спостережному пункті під час бойового завдання на Вугледарському напрямку.

Так, один із бійців бригади розповів виданню, що за декілька днів до своєї смерті командир батальйону зібрав усіх своїх бійців та повідомив, що на їхні бойові позиції має зайти два розрахунки.

«Ми там мусили перебувати постійно. Він сказав, що ми пройдемо блокпост, через який ми не зможемо вийти. Зайде два розрахунки, якщо вони лягають, то заходить на їхнє місце ще два, якщо вони ляжуть, то більше не буде кому заходити. Комбат сказав, що в нас є ніч пережити з цим і обміркувати, яке рішення ми приймемо», – розповів військовий.

Тоді, за словами бійця, частина військових самовільно залишила частину, а інші «зібралися і поїхали далі, в надії, що може щось зміниться і бригаду відведуть». За декілька днів з’явилася інформація, що Ігор Гриб скоїв самогубство.

Інший військовослужбовець, Володимир Бойко, на своїй сторінці у Facebook також заявляв, що Ігор Гриб скоїв самогубство після того, як частина з його підлеглих залишила позиції під Вугледаром.

Як відомо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій.

Також пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка розповів, що евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу українським військам мінімізувати втрати.