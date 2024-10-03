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Ворожий удар по Харківщині: зруйновано 20 будинків

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ворожий удар по Харківщині: зруйновано 20 будинків
На місці працюють відповідні служби
фото з відкритих джерел

Внаслідок удару зруйновано щонайменше два десятки приватних будинків, пошкоджені паркани та лінії електропередач

Зранку 3 жовтня російські війська обстріляли Малоданилівську громаду на Харківщині. Внаслідок атаки ворога знищено близько 20 житлових будинків, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Про це повідомляє керівник громади Олександр Гололобов.

Перший приліт спричинив пожежу та пошкодив лінію електропередач. Спочатку повідомлялося про можливу наявність людини під завалами, але згодом ця інформація не підтвердилася.

Другий приліт призвів до руйнування щонайменше двох десятків приватних будинків та пошкодження парканів і ліній електропередач. На жаль, загинула собака.

Наразі влада планує доставити матеріали для швидкого відновлення теплового контуру близько полудня. Мешканців, чиї будинки постраждали, просять зареєструватися через Національну поліцію.

Інформація про можливих постраждалих серед місцевих жителів не підтвердилася.

Нагадаємо, прокуратура розповіла про деталі нічного авіаудару по Харкову (відео).

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Теги: прокуратура Харківщина влада відео

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