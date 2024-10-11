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Адвокат Гнезділова, який «добровільно демобілізувався», оскаржив незаконне затримання

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Адвокат Гнезділова, який «добровільно демобілізувався», оскаржив незаконне затримання
Військовий Сергій Гнезділов «добровільно демобілізувався»: бригада розпочала службове розслідування Військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов самовільно залишив військову частину
фото: Сергій Гнезділов/Facebook

Шадрін зазначив, що подав скаргу за місцем тримання затриманого Гнєзділова відповідно до статті 206 КПК (загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини)

Адвокат військовослужбовця 56-ї окремої мотопіхотної бригади Сергія Гнезділова, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ), подав скаргу на незаконне затримання військового. Про це адвокат Олександр Шадрін повідомив у Facebook.

Шадрін зазначив, що подав скаргу за місцем тримання затриманого Гнєзділова відповідно до статті 206 КПК (загальні обов’язки судді щодо захисту прав людини).

За словами адвоката, за весь час орган досудового розслідування і прокуратура так і не отримали ухвалу про дозвіл на затримання особи, а в протоколі затримання не написали за що саме затримується особа (крім зазначення номера статті КК).

«Відповідно до міжнародних зобовʼязань України суд має перевірити законність затримання та звільнити особу, якщо затримання є незаконним (пункт 4 статті 5 Європейської конвенції з прав людини)», – додав адвокат.

Нагадаємо, що військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу. 

У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, розпочалося службове розслідування. Пресслужба бригади наголосила, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.

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Теги: війна демобілізація адвокат військові розслідування Олександр Шадрін

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Кримінал

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