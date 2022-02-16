Метро Києва відсьогодні працює по-новому: як купити квиток

До 8:00 ранку та після 22:00 вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі

На шістьох станціях змінять режим роботи кас

На шести станціях Київського метро відсьогодні, з 16 лютого, буде змінено режим роботи кас. Як повідомили у КП «Київський метрополітен», у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі.

Зокрема, мова йде про такі станції та безпосередньо вестибюлі:

«Житомирська» (вест. №1),

«Нивки» (вест. №2),

«Почайна» (вест. №2),

«Іподром» (вест. №1),

«Харківська» (вест. №1),

«Бориспільська» (вест. №2).

На цих станціях працює по два вестибюлі, а режим кас змінено лише на одному, другий надалі працюватиме у тому ж режимі.

«Більшість пасажирів уже користується або транспортною карткою, або додатком, або банківською», – підкреслили у метрополітені.

Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали «Київ Цифровий».

Оплатити проїзд можна за допомогою додатка «Київ цифровий» та безконтактної банківської картки безпосередньо на турнікетах.

Нагадаємо, із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці.

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