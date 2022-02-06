«Львівська брама». Історія станції метро, яку ніяк не добудують

У 1996 році у будівництві станції «Львівська брама» зробили технічну паузу, яка й досі триває

27 років побудована станція «Львівська брама» немає виходу

Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову. Ось таке місце тепер придумали для багатостраждальної станції «Львівська брама». Поки що на папері. Чомусь метрів за 300 від Львівської площі.

Ймовірне місце будівництва виходу станції «Львівська брама»

Йде 27 рік від того, як із фактично збудованої нами (на 80%) станції «Львівська брама» так і не спромоглися вирити вихід на поверхню. Тоді, у 96-му, була зроблена технічна пауза на рік. Станція була практично готова. Але архітектори попросили деякий час на розв'язання питання місця наземного павільйону, оскільки 3 грудня 1995 року було підписано розпорядження міської державної адміністрації № 321 «Про реконструкцію Львівської площі», і треба було узгодити архітектурне рішення щодо розташування зовнішнього павільйону станції в загальній концепції площі. Я їм дав час і зорієнтував наші служби, що ми ставимо цю станцію на коротку паузу, і відкрити маємо її наступного, 1997-го, року. Таке 11.01.1996 ми прийняли спільне рішення в ході мого відвідання будівництва цієї ділянки метро, і пішли транзитом на Лук’янівку.

Але в травні 1996-го виконавча влада в місті змінилася, і все було заморожено. За 26 років так і не зрушили з місця це питання.

І ось Київський метрополітен оголосив відкриті торги на проєктні роботи «Будівництво станційного комплексу «Львівська брама» з будівництвом входу». Очікувана вартість – 73 439 266,67 грн з ПДВ. Строк виконання робіт – 10.08.2023. Аукціон призначено на 22.02.2022.

В тендерній документації зазначено, що кошторисна вартість будівництва станційного комплексу (орієнтовна) становить 1 153 075,8 тис. грн (відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 – 2023 роки). Але підкреслено, що кошторисну вартість будівництва цього об’єкта треба уточнити та визначити в поточних цінах, відповідно до будівельних норм і правил, нормативних документів.

Слід звернути увагу – в тендерній документації зафіксовано те, про що писав на початку, а саме, що основні будівельні конструкції підземної частини станції «Львівська брама» побудовані у складі будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Золоті ворота» до станції «Лук'янівська», введеної в експлуатацію в 1996 році. Але потрібно обстежити їх стан.

Щодо місця для станції. Саме в завданні на проєктуванні «Будівництво станційного комплексу «Львівська брама» з будівництвом входу» прописано:

«Зовнішній вхід (вихід) станції, передбачити у місці, обмеженому вулицею Січових стрільців, Кудрявським узвозом та вулицею Кудрявською, враховуючи містобудівну ситуацію та рішення Київської міської ради від 14.10.2010 № 88/4900 «Про введення мораторію на нове будівництво та відведення земельних ділянок в межах Львівської площі.

Поєднаний (суміщений) підземний перехід, що примикає до входу (виходу) станції, запроєктувати в залежності від прийнятих архітектурно-планувальних рішень станції та розміщення вестибюля станції.

Передбачити конструктивні рішення для можливості будівництва, в перспективі, другого зовнішнього входу виходу) та вестибюля станції».

Дивно виглядає посилання на мораторій на нове будівництво та відведення земельних ділянок в межах Львівської площі, введений рішенням Київради від 14.10.2020 у цьому випадку. Адже йдеться про важливий для киян транспортний інфраструктурний об’єкт. За бажання, можна було б попросити депутатів ухвалити для цього спеціальне рішення. Спробували б вони проголосувати проти розміщення тут, в межах площі, павільйону метро.

Ймовірно тут є чиїсь сьогоднішні чи майбутні комерційні інтереси. Проте метро, поза сумнівом, має бути в пріоритеті.

Хай там як, але будь-яке рішення, із запропонованим зараз включно, краще ніж і далі взагалі нічого не робити.

Хоча не факт, що навіть якщо проєкт з’явиться через півтора року, знайдуться гроші й будівельні роботи будуть виконані в осяжній перспективі. Ми бачимо, що відбувається з метро на Виноградар.

Але все ж будемо сподіватися.

Джерело: блог Леоніда Косаківського

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