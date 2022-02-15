Міністр оборони оцінив шанси росіян захопити Київ

«Я пропоную такі апокаліптичні сценарії навіть не розглядати, це нісенітниця»

Наступ ворожої армії на Київ є малоймовірним через географічні особливості розташування столиці України. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова» висловив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Атака на Київ можлива тільки з півночі, тобто з території Республіки Білорусь. Я прошу не забувати, що у нас 1000 кілометрів з республікою Білорусь кордону, з яких приблизно 750 кілометрів – це болота, хащі, дуже складний рельєф. Тому дуже складно в принципі перетнути цей кордон. (Залишається) всього 250 кілометрів, і вони не над Києвом, а ближче до польського кордону, тобто навіть з точки зору географії це досить складна історія – атакувати з півночі Київ. По-друге – до Києва зе треба дійти, це 200 кілометрів. А у нас система оборони побудована таким способом, що ми готові до відсічі і до Києва просто ніхто не дійде», – зазначив Резніков.

Міністр оборони додав, що чотирьохмільйонне місто, яким є Київ, має також власні оборонні спроможності, адже площа міста становить 82 квадратних кілометри, до того ж, воно розділене величезною рікою – Дніпром.

«Тому я пропоную такі апокаліптичні сценарії навіть не розглядати, це нісенітниця», – підсумував міністр оборони.

Раніше Олексій Резніков оцінив готовність української протиповітряної оборони «зустрічати» авіацію РФ.

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