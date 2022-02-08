Станція метро «Львівська брама»: киян обурив застарілий дизайн проєкту (фото)

Наразі передбачається один вхід/вихід на станцію «Львівська брама»

Київський метрополітен збирається добудувати станцію «Львівська брама», яка розташована у центрі міста. Вже оголошено тендер на проєктні роботи, але терміни відкриття станції наразі невідомі. Очікувана вартість робіт складає майже 73,5 млн грн. Фото проєкту майбутнього виходу станції з’явилися у спільноті «Транспорт Києва».

«Київський метрополітен оголосив тендер на добудову станції «Львівська брама», який опублікували в системі Prozorro. В описі предмета закупівлі зазначається, що підземка замовляє будівництво станційного комплексу «Львівська брама» з будівництвом входу – поки йдеться тільки про проєктні роботи. Термін виконання контракту – до 10 серпня 2023 року. Очікувана вартість робіт складає майже 73,5 млн грн. Зараз замовляється повна розробка інженерного проєкту, за яким добудовуватиметься заморожена станція метро», – зазначається у повідомленні.

Згідно з документацією, наразі передбачається один вхід/вихід на станцію «Львівська брама», який розташований в районі вулиці Січових Стрільців, Кудрявського узвозу та вулиці Кудрявської. Хоча на зображеній картинці вихід показаний на Львівській площі, в районі кінцевої зупинки автобусу №7.

Також у повідомленні зазначається, що на новій станції метро планують підключити високошвидкісний мобільний інтернет швидкістю від 100 Мбіт/с. Біля станції планується будівництво приміщення для зберігання велосипедів. «На станції планують облаштували високошвидкісний мобільний інтернет, швидкістю від 100 Мбіт/с. Поруч зі станцією побудують приміщення для зберігання велосипедів, не менше ніж на 100 транспортних засобів. Через велику глибину закладання «Львівської брами2, на станції планують побудувати два ескалаторних тунелі з проміжним вестибюлем, як на станціях метро «Арсенальна», «Золоті ворота» та «Печерська». Станом на сьогодні, похилий тунель так і не почали будувати», – йдеться у дописі.

До слова, станція готова приблизно на 80%. На колійних стінах «Львівської брами» збереглася навіть облицювальна плитка. Між колонами на станції вмонтовані ворота, які відокремлюють центральний вестибюль від перону. «Затверджено ж було варіант оформлення станції, який створили архітектори Гневішев, Целіковська та Альошкін. На проєкті можна побачити пілони, які оздоблені білим мармуром, вони мають чергуватись з пілонами, оздобленими зеленим мармуром. Над останнім розташують декоративні арки, але чи саме цей проєкт буде реалізовано наразі невідомо», –зазначається у повідомленні.

Дописувачі активно обговорюють проект майбутнього виходу станції метро і обурюються тим, що візуально дизайн станції дуже застарілий. «Як гарно усе змальовано, але звідки взята інформація про два ескалатори з проміжковим вестибюлем», «Вестибюль застарів років на 20-30. Це просто жах, потрібен новий конкурс. Сама станція ще більш-менш», «А можна архітектурний конкурс провести замість цієї фігні в стилі 90-х? Чи Києву не належть нормальну сучасну архітектуру», «Через зміну виходу я би назвав станцію Кудрявською, або Обсерваторією принаймні допоки на львівській площі не буде виходу, а схоже не буде за нашого життя», «Що це за маф».

Нагадаємо, журналісти показали закинуту станцію метро «Львівська брама».

Як раніше повідомлялося, станцію столичного метро «Львівська брама», яка в «замороженому» стані перебуває на Львівській площі ось уже 25 років, планують добудувати до 2025 року.