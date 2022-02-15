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    Відзавтра деякі столичні станції метро будуть працювати без касирів

    Мешканцям столиці треба підготуватися до змін у оплаті транспорту - Відзавтра деякі столичні станції метро будуть працювати без касирів
    Мешканцям столиці треба підготуватися до змін у оплаті транспорту
    фото з відкритих джерел

    Із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці

    Киян попередили, в яких саме вестибюлях і в які години процес проїзду буде повністю автоматизовано. Про зміни в роботі повідомили у «Київському метрополітені».

    Із 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі:

    • «Житомирська» (вест. №1)
    • «Нивки» (вест. №2)
    • «Почайна» (вест. №2)
    • «Іподром» (вест. №1)
    • «Харківська» (вест. №1)
    • «Бориспільська» (вест. №2).

    У метро порадили, для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток користуватися терміналами «Київ Цифровий».

    Нагадаємо, стало відомо, чому кияни масово відмовляються від громадського транспорту.

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    Теги: Київ метро транспорт
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    Відзавтра деякі столичні станції метро будуть працювати без касирів