Відзавтра деякі столичні станції метро будуть працювати без касирів
Із 16 лютого киянам треба бути готовими до натовпів у підземці
Киян попередили, в яких саме вестибюлях і в які години процес проїзду буде повністю автоматизовано. Про зміни в роботі повідомили у «Київському метрополітені».
Із 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі:
- «Житомирська» (вест. №1)
- «Нивки» (вест. №2)
- «Почайна» (вест. №2)
- «Іподром» (вест. №1)
- «Харківська» (вест. №1)
- «Бориспільська» (вест. №2).
У метро порадили, для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток користуватися терміналами «Київ Цифровий».
Нагадаємо, стало відомо, чому кияни масово відмовляються від громадського транспорту.