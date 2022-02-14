Чому кияни масово відмовляються від громадського транспорту

Кількість пасажирів в Києві за чотири роки впала вдвічі: паніка навколо короновірусу, поганий стан самого транспорту та висока ціна проїзду

Кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі, повідомляє «Європейська правда».

Так, у 2017 році наземний транспорт перевіз 453 мільйонів пасажирів, а метро – 498 мільйонів. Разом це 951 мільйон пасажирів.

У 2020 році в наземного транспорту було вже 212 мільйонів пасажирів, а у метро – 319 мільйонів. Разом це 531 мільйон пасажирів, що майже вдвічі менше, ніж в 2017 році. Це дані «Київпастрансу» та «Київського метрополітену».

графіка: epravda.com.ua

Настільки суттєве скорочення пасажиропотоку в наземному громадському транспорті за чотири роки свідчить про те, що кияни обирають інші види транспорту. Причини – низька якість послуг та ненадійність комунального.

За словами транспортних аналітиків, кожне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті зменшує кількість користувачів. Міський голова недавно анонсував підвищення тарифів на проїзд у 2022 році до 14-20 грн.

графіка: epravda.com.ua

Водночас кількість автомобілів у Києві з 2015 до 2022 року зросла більш ніж вдвічі – 695 тисяч авто до 1,38 мільйона машин.

Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.