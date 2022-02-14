  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Чому кияни масово відмовляються від громадського транспорту

    графіка
    Кияни обирають інші види транспорту - Чому кияни масово відмовляються від громадського транспорту
    Кияни обирають інші види транспорту
    фото з відкритих джерел

    Кількість пасажирів в Києві за чотири роки впала вдвічі: паніка навколо короновірусу, поганий стан самого транспорту та висока ціна проїзду

    Кількість пасажирів громадського транспорту в Києві за чотири роки впала майже вдвічі, повідомляє «Європейська правда».

    Так, у 2017 році наземний транспорт перевіз 453 мільйонів пасажирів, а метро – 498 мільйонів. Разом це 951 мільйон пасажирів.

    У 2020 році в наземного транспорту було вже 212 мільйонів пасажирів, а у метро – 319 мільйонів. Разом це 531 мільйон пасажирів, що майже вдвічі менше, ніж в 2017 році. Це дані «Київпастрансу» та «Київського метрополітену».

    графіка: epravda.com.ua

    графіка: epravda.com.ua

    Настільки суттєве скорочення пасажиропотоку в наземному громадському транспорті за чотири роки свідчить про те, що кияни обирають інші види транспорту. Причини – низька якість послуг та ненадійність комунального.

    За словами транспортних аналітиків, кожне підвищення вартості проїзду в громадському транспорті зменшує кількість користувачів. Міський голова недавно анонсував підвищення тарифів на проїзд у 2022 році до 14-20 грн.

    графіка: epravda.com.ua

    графіка: epravda.com.ua

    Водночас кількість автомобілів у Києві з 2015 до 2022 року зросла більш ніж вдвічі – 695 тисяч авто до 1,38 мільйона машин.

    Нагадаємо, столиця України посіла третє місце в рейтингу міст світу з найбільшою затримкою руху транспорту.

    Теги: Київ метро транспорт кияни столиця перевезення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чому кияни масово відмовляються від громадського транспорту