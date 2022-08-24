День Незалежності України почався з масштабної повітряної тривоги: де завили сирени
Повітряна тривога не оголошена в більшості областей України
Близько 6:30 24 серпня, у День Незалежності України, у більшості областей нашої країни оголошена повітряна тривога.
Так, сирени завили східній, північній та центральній частині України:
Карта повітряних тривог зараз виглядає так:
О 6:52 була оголошена повітряна тривога в Рівненській області.
Нагадаємо, поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання
Тим часом в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.
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