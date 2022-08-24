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День Незалежності України почався з масштабної повітряної тривоги: де завили сирени

Оксана Воронцова
glavcom.ua
День Незалежності України почався з масштабної повітряної тривоги: де завили сирени
Українці прокинулися від сирен
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога не оголошена в більшості областей України

Близько 6:30 24 серпня, у День Незалежності України, у більшості областей нашої країни оголошена повітряна тривога.

Так, сирени завили східній, північній та центральній частині України:

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

День Незалежності України почався з масштабної повітряної тривоги: де завили сирени фото 1

О 6:52 була оголошена повітряна тривога в Рівненській області.

Нагадаємо, поліція не виключає активізації діяльності диверсійно-розвідувальних груп напередодні Дня Незалежності, тому відбудеться посилення патрулювання

Тим часом в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

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