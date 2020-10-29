На виборах мера Києва найдорожчою була кампанія Верещук: «просрали» 22 млн грн графіка



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З 22 вересня по 14 жовтня кандидатка на посаду мера Києва Ірина Верещук потратила 22,143 млн грн

Колеги Ірини Верещук визнали, що вони «просрали Київ»

Київська міська територіальна виборча комісія оприлюднила проміжні фінансові звіти 8 з 20 кандидатів на посаду київського міського голови.

Наразі на вебсторінці Київської міської ТВК можна ознайомитися з проміжними фінансовими звітами кандидатів на посаду міського голови: Олександра Попова, Ірини Верещук, Сергія Притули, Андрія Пальчевського, Миколи Томенка, Сергія Гусовського, Єгора Фірсова і Михайла Поживанова.

За попередньою інформацією, найбільше грошей на свою виборчу кампанію витратила кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук. Про це свідчить здійснений Громадянською мережею «Опора» аналіз опублікованих проміжних звітів.

Верещук прозвітувала про надходження і використання коштів виборчого фонду з 22 вересня до 14 жовтня. На рахунок її поточного виборчого фонду за цей час надійшло 25 млн грн коштів місцевої організації політичної партії «Слуга народу». До 14 жовтня кандидатка витратила на кампанію 22,143 млн грн, з них 95,685 тис. грн – на виготовлення матеріалів передвиборної агітації, 15,075 млн грн – використання ЗМІ, розміщення матеріалів передвиборної агітації в інтернеті коштувало Верещук 1,288 млн грн, а зовнішня реклама – 5,654 млн грн.

За період з 2 до 14 жовтня цього року на поточний рахунок виборчого фонду Сергія Притули (політична партія «Голос») надійшло 13,352 млн грн коштів місцевої організації політичної партії. Кандидат використав усі ці кошти. Зокрема, за виготовлення матеріалів передвиборчої агітації сплачено 6,253 млн грн, за використання ЗМІ – 1,116 млн грн, за розміщення матеріалів передвиборчої агітації в інтернеті – 3,781 млн грн. На розміщення зовнішньої реклами кандидат витратив 2,122 млн грн.

Андрій Пальчевський (політична партія «Перемога Пальчевського») подав проміжний фінансовий звіт за період з 21 вересня до 14 жовтня 2020 року. На поточний рахунок його виборчого фонду надійшло 2,582 млн грн коштів місцевої організації політичної партії. Витратив кандидат 2,577 млн грн. З цих грошей 106,8 тис. грн становили витрати на виготовлення матеріалів передвиборчої агітації. На використання ЗМІ, як свідчить інформація в звіті, Пальчевський коштів не витрачав (водночас «Опора» фіксувала матеріали на користь кандидата без належного маркування в київській пресі у вересні та жовтні). Розміщення матеріалів передвиборної агітації в інтернеті обійшлося кандидатові в 845,1 тис. грн, зовнішня реклама – в 1,625 млн грн.

Проміжний фінансовий звіт Микола Томенка (політична партія «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна») охоплює період з 29 вересня до 15 жовтня 2020 року. Згідно з інформацією в звіті на поточний рахунок виборчого фонду кандидата надійшло 417 тис. грн коштів місцевої організації політичної партії. Використав кандидат 414,894 тис. грн – усе на розміщення друкованих матеріалів передвиборної агітації чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами.

Проміжний звіт кандидата на посаду міського голови Києва Михайла Поживанова (Радикальна партії Олега Ляшка) охоплює період з 30 вересня до 19 жовтня 2020 року. За цей час на рахунок поточного виборчого фонду кандидата надійшло 332,5 тис. грн: 212,5 тис. грн власних коштів кандидата і 120 тис. грн добровільних внесків фізичних осіб. Витратив кандидат 282,3 тис. грн, зокрема на виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації 66,636 тис. грн, використання ЗМІ обійшлося йому в 52,35 тис. грн, розміщення матеріалів передвиборної агітації в інтернеті – у 70 тис. грн, а за розміщення зовнішньої реклами він сплатив 93,314 тис. грн

У проміжному фінансовому звіті кандидата на посаду міського голови Києва Сергія Гусовського (політична партія «За майбутнє») зазначено, що на рахунок його виборчого фонду в період з 28 вересня до 15 жовтня 2020 року надійшло 252 тис. грн коштів місцевої організації політичної партії, з яких було витрачено 250 тис. грн. Виготовлення матеріалів передвиборної агітації за кандидата (виготовлення відеозаписів) обійшлася йому в 30,8 тис. грн, використання ЗМІ – 148,4 тис. грн, розміщення матеріалів передвиборної агітації в мережі Інтернет – 70,8 тис. грн.

Згідно з інформацією в проміжному звіті Олександра Попова (політична партія «Опозиційна платформа – За життя») у період з 29 вересня до 14 жовтня на поточний рахунок його виборчого фонду надійшло 247,43 тис. грн добровільних внесків фізичних осіб. Витрати на кампанію становили 157,652 тис. грн, зокрема виготовлення друкованих агітаційних матеріалів обійшлося кандидатові в 7,848 тис. грн, розміщення агітації і політичної реклами на носіях зовнішньої реклами – 144,804 тис. грн.

Відповідно до частини 6 статті 214 Виборчого кодексу України розпорядник поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови зобов’язаний не пізніш як за п’ять днів до дня голосування подати до відповідної територіальної виборчої комісії проміжний фінансовий звіт за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Остаточний фінансовий звіт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, подається до ТВК розпорядником поточного рахунку виборчого фонду кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови не пізніш як на сьомий день після дня голосування.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу, на виборах міського голови Києва лідирує чинний мер міста Віталій Кличко, за якого, за даними опитування, проголосували 47,8% виборців. Кандидатка від «Слуги народу» Ірина Верещук лише на четвертому місці з 8% голосів.

Одіозний народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що його політсила «просрала Київ».

Під час виборчої кампанії Верещук прославилася «польотами» з парасолькою над Києвом.

Після цього Верещук стала героїнею фотожаб. А передвиборчого ролика з «польотом» після цього так і не оприлюднили.