Київ б’є на сполох: Гостиний двір потребує негайної консервації



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Гостиний двір продовжує руйнуватися

Київ закликає уряд визначити орган управління Гостиним двором

Задля збереження будівлі Гостиного двору терміново необхідно провести її консервацію. Про це сказали учасники круглого столу «Як відновити і зберегти Гостиний двір?», який відбувся сьогодні у Київській міській держадміністрації.

Пам’ятка перебуває у державній власності. Фонд державного майна зареєстрував право власності на Гостиний двір ще у січні 2018 року. Проте навіть у бюджеті на 2020 рік коштів на консервацію пам’ятки не передбачено.

«У бюджеті на 2020 рік не закладено коштів на утримання будь-яких об’єктів, у тому числі Гостиного двору. І взагалі, Фонду держмайна не притаманна функція щодо управління такими об’єктами. Ми є орган, що готує об’єкти до приватизації чи передачі. Ми маємо із допомогою уряду визначити орган управління цим майном (Гостиним двором)», – наголосив перший заступник голови Фонду держмайна Дмитро Парфененко.

У свою чергу, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що місто Київ, громада, через рішення Київради неодноразово зверталася до уряду і до Верховної Ради з тим, що Київ готовий прийняти будівлю у власність громади.

Більше того, місто наразі реалізовує проект реновації Контрактової площі, і реставрація Гостиного двору має відбуватись паралельно та стати частиною загального процесу реновації площі.

«Наразі Київ має проект реконструкції Контрактової площі, що є частиною туристичної привабливості міста. Бюджет дозволяє розпочати реконструкцію площі, підтримувати та приводити національну пам’ятку до належного стану. Першочерговим питанням цієї зими є необхідність законсервувати будівлю Гостиного двору, аби її стан не погіршувався. Тож, влада міста наполягає: не затягувати із рішенням передачі будівлі, адже територія Контрактової площі повинна розвиватися збалансовано», – заявив заступник голови КМДА.

Радник міського голови Ігор Луценко нагадав, що Гостиний двір перебуває у державній власності, тому Кабінет міністрів має визначити орган, який займеться терміновою консервацією.

«Це має бути та установа, яка має на це кошти. Адже Фонд держмайна, за їхніми ж словами, цих коштів не має. Окрім того, нагальним є питання укладання охоронного договору, і це питання має бути вирішене», – сказав Луценко.

У свою чергу, директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк повідомив, що припис до Фонду держмайна щодо укладання охоронного договору вже підготовлено, і у понеділок, 2 грудня, буде направлено.

Участь в обговоренні взяли також представники громадськості.

Відтак, співзасновниця ініціативи «Мапа реновації» Дар’я Корба виділила два ключових завдання, які мають бути вирішені першочергово.

«Треба зібрати вихідні дані для подальшого проектування, але першочергово треба визначитись із юридичними питаннями: треба розуміти, хто буде реставрувати будівлю і проводити консервацію наразі. Адже консервація гіпернеобхідна. Атмосферний вплив на такі будівлі, незаконсервовані, дуже агресивний. Будь-яка «відкрита» будівля підлягає постійному руйнуванню. Якщо будівля роками стоїть «відкрита», її потім важко відновити без вийняття всіх конструкцій і без їх заміни. Беззаперечно, перший крок – консервація», – підсумувала Дар’я Корба.

Нагадаємо, 14 листопада на пленарному засіданні Київської міської ради депутати вчергове звернулися до Кабінету Міністрів щодо безоплатної передачі будівлі Гостиного двору в комунальну власність територіальної громади міста Києва.

Гостиний двір – пам’ятка архітектури місцевого значення.

Будівля збудована у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам’яток архітектури, але 24 листопада 2015 року Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною та нечинною постанову Кабміну «Про виключення будівлі Гостиного двору у місті Києві зі списку пам’ятників архітектури, що перебувають під охороною держави».

У вересні 2016 року Господарський суд Києва відмовив Фонду держмайна у поверненні архітектурної пам’ятки Гостиного двору у державну власність.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

У 2014-2016 суди скасували дозвіл на виконання будівельних робіт, після чого роботи припинилися.

У 2018 році суд розірвав договір оренди і зобов’язав «Укрреставрацію» повернути будівлю – пам’ятку архітектури «Гостиний двір» Регіональному відділенню ФДМУ по місту Києву.

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостиний двір на Контрактовій площі у столиці.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

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