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    Минулої доби в Києві зафіксовано 2,3 тис. одужань від коронавірусу

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    Від початку пандемії&nbsp;одужали від коронавірусу понад 321 тис. киян - Минулої доби в Києві зафіксовано 2,3 тис. одужань від коронавірусу
    Від початку пандемії одужали від коронавірусу понад 321 тис. киян
    фото: Shutterstock

    За добу коронавірус подолало вдвічі більше осіб, ніж виявлено нових хворих

    За минулу добу, 11 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1151 особи. Це на 41 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 10 січня було зафіксовано 1192 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 340 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 321 тис. осіб (за добу 11 січня – 2299)
    • померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 14)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,8 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 187 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 266 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 178 тис. осіб (за добу 11 січня – 726)
    • померли 4,7 тис. осіб (за добу – 17).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,2 тис.

    11 січня в Україні медики зафіксували понад 7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Минулої доби в Києві зафіксовано 2,3 тис. одужань від коронавірусу