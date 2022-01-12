Минулої доби в Києві зафіксовано 2,3 тис. одужань від коронавірусу

Від початку пандемії одужали від коронавірусу понад 321 тис. киян

За добу коронавірус подолало вдвічі більше осіб, ніж виявлено нових хворих

За минулу добу, 11 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1151 особи. Це на 41 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 10 січня було зафіксовано 1192 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 340 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 321 тис. осіб (за добу 11 січня – 2299)

померли понад 8,3 тис. людей (за добу – 14)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,8 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 187 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 266 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 178 тис. осіб (за добу 11 січня – 726)

померли 4,7 тис. осіб (за добу – 17).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 4,2 тис.

11 січня в Україні медики зафіксували понад 7 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,7 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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