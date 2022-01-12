Медики назвали новий симптом Омікрону

Нюх і смак тепер втрачає лише кожен п'ятий хворий

Втрата нюху та смаку стала набагато менш поширеною при зараженні штамом коронавірусу Омікрон. Про це повідомляє британське видання Express.

За даними британських учених, одним із найпоширеніших симптомів штаму коронавірусу Омікрон є часте чхання. При цьому фахівці наголосили, що до появи вакцинації із таким симптомом не стикалися.

Медики відзначили, що чхання дедалі частіше стає ознакою Covid-19, але лише у людей, які були вакциновані.

«Цікаво, що наші дані показують, що люди, які були вакциновані, а потім отримали позитивний результат на Covid-19, частіше повідомляли про чхання як симптом порівняно з тими, хто не робив щеплення«, - заявили вчені.

Експерти додали, що не виявили великої різниці у симптомах Дельти та Омікрону.

«Лише 50% людей відчувають три класичні симптоми: лихоманку, кашель і втрату нюху або смаку«, - сказали фахівці.

При цьому вони зазначили, що нюх і смак тепер втрачає лише кожен п'ятий хворий.

Штам коронавірусу Covid-19 Омікрон вже виявлено у 114 країнах.