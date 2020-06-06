У Росії за добу виявили 8855 нових випадків зараження коронавірусом



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За добу в Росії одужали 8057 осіб

А добу в Росії померли 197 пацієнтів з коронавірусом

За останню добу в Росії виявили 8855 нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє оперативний штаб з контролю і моніторингу поширення інфекції в своєму Telegram-каналі.

Нові заражені зафіксовані в 84 регіонах. Більшість з них в Москві (1992), Московській області (758) і Санкт-Петербурзі (347). Померли 197 пацієнтів з коронавірусом, вилікувалися – 8708. Загальна кількість заражених в Росії перевищила 458 тисяч.

За добу з 4 на 5 червня в Росії виявили 8726 нових випадки зараження в 85 регіонах. За день 144 людини померли, 8057 осіб одужали.

Раніше 6 червня повідомлялося, що темпи поширення коронавірусу в світі прискорилися. За даними моніторингових служб, в перший тиждень травня щодня реєструвалося близько 86 тисяч нових випадків інфікування. Однак за останній тиждень цей показник різко виріс і тепер становить приблизно 114 тисяч випадків. Подібний сплеск зараження обумовлений великим приростом в країнах, що найсильніше постраждали від коронавірусу, – Індії, Росії та державах Південної Америки.

У першу трійку за кількістю заражених осіб входять США (1 965 708), Бразилія (646 006) та Російська Федерація (449 834).

Нагадаємо, Бразилія пробила дно за кількістю заражень і смертей від коронавірусу.

Як повідомлялося, у Мексиці вже третій день поспіль фіксують рекордне збільшення кількості випадків коронавірусу. Жертвами коронавірусу в Мексиці стали вже понад 12 тисяч осіб.