Через коронавірус польсько-американські навчання Allied Spirit відбудуться без партнерів



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Навчання Allied Spirit не спрямовані проти будь-якого конкретного противника, а має на меті перевірити готовність сил та продемонструвати готовність США виконати свої зобов’язання перед союзникам в НАТО

Плани навчань довелося змінити за наслідками епідемії Covid-19 з міркувань безпеки військового персоналу та цивільного населення

Американсько-польські навчання Allied Spirit (Союзний дух), які проводяться у Польщі з 5 по 19 червня у розвиток американських маневрів Defender-Europe 20 (Захисник Європи – 20), не передбачають залучення партнерів, хоча така участь була частиною первинного задуму.

Про це на телефонному брифінгу заявив заступник командувача маневрів, представник 1-ї кавалерійської дивізії США (з’єднання бронетанкових військ) бригадний генерал Бретт Сільвія.

За його словами, плани навчань довелося змінити за наслідками епідемії Covid-19 з міркувань безпеки військового персоналу та цивільного населення.

«Первинний план включав залучення різних держав, але ми були вимушені його уточнити, зараз він стосується лише сил США та Польщі. Ми також не залучаємо спроможності стратегічних авіаперевезень НАТО (SALIS) у структурі цих навчань. Як я розумію, вони зараз зайняті на доставці вантажів для допомоги країнам-союзницям у боротьбі з Covid-19, що для них, безумовно, є великою справою», – сказав американський військовий.

Він уточнив, що задум навчань Allied Spirit не спрямований проти будь-якого конкретного противника, а має на меті перевірити готовність сил та продемонструвати готовність США виконати свої зобов’язання перед союзникам в НАТО.

«Під час цих навчань ми не зосереджуємося на будь-якому одному конкретному противнику. Фокусування лише на одному з них, очевидно, могло б зробити нас вразливими до інших. Натомість кожного разу й під час кожних навчань ми розробляємо вимогливий сценарій, який базується на готовності наших сил виконати зобов’язання перед союзниками по Альянсу. Сценарій навчань Allied Spirit стосується Польщі і США, які працюють як рівноправні партнери, він дає нам можливість досягти цілей цих масштабних маневрів, розвинути нашу здатність працювати комбінованою армійською командою з нашими польськими союзниками», – зазначив бригадний генерал.

Учасники телефонного брифінгу зауважили, що навчання Allied Spirit проводяться у розвиток навчань Defender-Europe 20, яке передбачало передислокацію значної кількості американських військ і техніки із США до Європи в рамках реалізації політики НАТО у стримуванні потенційних загроз й оборони. В рамках цих навчань повітряним шляхом та морем до Європи вже прибули більше 6000 американських військовослужбовців та близько 3000 одиниць військового обладнання.

У березні, після спалаху коронавірусу, навчання Defender-Europe 20 були призупинені, і багато споріднених маневрів за участю союзників і партнерів довелося скасувати. Разом з тим після ретельного планування між Європейським командуванням США та Міністерством оборони Польщі навчання Allied Spirit, які від початку планувалися на травень, розпочалися на території Польщі з 5 червня та триватимуть до 19 червня. У навчаннях беруть участь близько 6 тисяч польських та американських військовослужбовців.

Як повідомлялося, США перекинули в Європу важкі бомбардувальники.

Нагадаємо, США назвали дату проведення у Польщі масштабних навчань НАТО.

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Джерело: Укрінформ