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    Здоров'я

    У Житомирській області посилили карантин

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    На Житомирщині посилили протиепідемічні заходи - У Житомирській області посилили карантин
    На Житомирщині посилили протиепідемічні заходи

    Загалом на Житомирщині – 871 випадок коронавірусу

    У Житомирській області через зростання рівня захворюваності на Covid-19 посилили протиепідемічні заходи. Відповідне рішення прийняла обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Житомирська ОДА.

    «Враховуючи показники епідемічної ситуації тимчасово не запроваджувати послаблення протиепідемічних заходів на території області, визначених постановою постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами від 03 червня 2020 року № 435)», - йдеться у протоколі засідання комісії.

    Зокрема до моменту стабілізації епідемічної ситуації в області не дозволяється діяльність закладів:

    • харчування — приймання відвідувачів у приміщеннях;
    • культури, зокрема з прийманням відвідувачів, у тому числі культурних заходів;
    • що надають послуги з розміщення.

    Також не можна проводити релігійні заходи та богослужіння. Особи, які досягли 60-річного віку, мають й надалі дотримуватися режиму самоізоляції.

    За даними Житомирського обласного лабораторного центру, за минулу добу зареєстровано 6 нових лабораторно підтверджених випадків. Загалом в області підтверджено 871 випадок коронавірусу, 500 людей одужали, 15 померли.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      26514
    • Хворіють
      13925
    • Одужали
      11812
    • Померли
      777
    Станом на ранок 6 червня в Україні зафіксовано 550 нових випадки коронавірусу, це на три випадки менше, ніж учора (553). Усього виявлено 26 514 випадки коронавірусної хвороби. Одужали – 440 (вчора 330), померли – 15 (вчора 15).
    здоров'я Житомирщина карантин коронавірус
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