Парламентарі прийняли новий закон

Верховна Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали відповідний законопроєкт №4439-д.

За документ проголосували 319 нардепів.

Цей закон відтерміновує до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОП, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп. Обсяг їх доходу протягом календарного року не має перевищувати граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Документ визначає граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати.

Виключаються норми про компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафних санкцій, застосованих до бізнесу. Йдеться про так званий кешбек.

Також скасовуються і штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів у РРО (ПРРО).

До 1 січня 2022 року подовжується застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення бізнесом окремих вимог закону щодо використання РРО (програмних реєстраторів розрахункових операцій) під час проведення розрахункових операцій.

Нагадаємо, профільний комітет Ради розробив законопроект №4439-д для врегулювання питання введення обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців.

1 грудня підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Підприємці виступають за відкладення введення обовʼязкових касових апаратів для всіх груп ФОПів, а не лише окремих.

1 січня 2021 року мав розпочатись другий етап детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг. Касові апарати мали бути обов’язковими для платників єдиного податку II-IV груп «ризикових» сфер. Це торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами та надання послуг готелями, ресторанами та турагенціями.

17 листопада Рада провалила голосування стосовно відтермінуваня запровадження в Україні обов'язкових касових апаратів для ФОПів. «За» проголосували лише 17 депутатів.

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