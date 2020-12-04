В урядовому кварталі сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками (відео)
Правоохоронці затримали одного протестувальника
Близько 10 години в урядовому кварталі в Києві, де відбувається акція протесту підприємців, сталася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.
Правоохоронці затримали одного з протестувальників.
Як повідомляє «Киев Сейчас» у своєму Telegram-каналі, ФОПи прийняли за нардепа звичайного перехожого, накинулися на нього, поліція їх відтіснила.
Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою знову проходить акція протесту підприємців. Учасники акції протесту перекрили вулицю Грушевського в обох напрямках.
1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4439-д, яким відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів.