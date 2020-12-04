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    В урядовому кварталі сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками (відео)

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    Штовханина між учасниками акції протесту та правоохоронцями - В урядовому кварталі сталася сутичка між поліцією та мітингувальниками (відео)
    Штовханина між учасниками акції протесту та правоохоронцями
    Фото: скріншот відео

    Правоохоронці затримали одного протестувальника

    Близько 10 години в урядовому кварталі в Києві, де відбувається акція протесту підприємців, сталася сутичка між мітингувальниками та правоохоронцями.

    Правоохоронці затримали одного з протестувальників.

    Як повідомляє «Киев Сейчас» у своєму Telegram-каналі, ФОПи прийняли за нардепа звичайного перехожого, накинулися на нього, поліція їх відтіснила.

    Нагадаємо, сьогодні під Верховною Радою знову проходить акція протесту підприємців. Учасники акції протесту перекрили вулицю Грушевського в обох напрямках.

    1 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №4439-д, яким відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. 

    Теги: Національна поліція України Верховна Рада Київ бізнес протести у Києві
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