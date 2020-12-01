Нацгвардійці, вибухотехніки: поліція стягнула сили в урядовий квартал

Можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці

Київська поліція посилено стежить за правопорядком в урядовому кварталі, де сьогодні відбуваються акції за масової участі громадян, зокрема і під будівлею Верховної Ради України.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

За правопорядком стежать працівники столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, поліція діалогу, вибухотехніки та представники інших структурних підрозділів системи МВС.

Поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу, аби не допустити будь-яких правопорушень та забезпечити мирне проведення заходів.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та карантинних обмежень і сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

«Водночас інформуємо, що у зв’язку з проведенням масових заходів можливе обмеження дорожнього руху окремими центральними вулицями столиці, в тому числі і на вулиці Грушевського. Відтак, закликаємо водіїв завчасно планувати свої маршрути з урахуванням вищезазначеної інформації», - додали правоохоронці.

Як повідомлялося, сьогодні підприємці перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.

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