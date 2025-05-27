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Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото)
Додаток до газети – ювілейний випуск на честь 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка
фото: Київська митниця/Facebook

Важливість і культурну цінність вилучених видань підтвердили експерти Національного музею історії України

Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке відправлялося з Одеси до США, київські митники виявили цінні історичні артефакти: оригінал додатка до української щоденної газети «Рада» від 25 лютого 1914 року та поштову листівку «Тарас Шевченко. Автопортрет. 1840», видрукувану у 1946 році в Австрії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську митницю.

Додаток до київської газети «Рада» датовано 1914 роком
Додаток до київської газети «Рада» датовано 1914 роком
фото: Київська митниця/Facebook

Додаток до газети – ювілейний випуск на честь 100-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Газета «Рада» виходила в Києві в 1906-1914 роках і відігравала важливу роль у культурному та політичному житті українців. Її видавав меценат Євген Чикаленко, відомий як один з менеджерів українського руху того часу.

Фотографія з метрики Шевченка з вилученій газеті
Фотографія з метрики Шевченка з вилученій газеті
фото: Київська митниця/Facebook
Газета «Рада», 1914 року
Газета «Рада», 1914 року
фото: Київська митниця/Facebook
Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото) фото 1
фото: Київська митниця/Facebook
Митники вилучили раритетний додаток до газети і листівку з Шевченком (фото) фото 2
фото: Київська митниця/Facebook

Секретарем газети «Рада», який вів усю газетну й редакційну документацію у 1906–1907 роках, був молодий журналіст Симон Петлюра. У роки державотворення 1917‒1921 років газету «Рада» політики називали школою громадського й політичного становлення.

Листівка була створена з ініціативи українців, які мешкали у Тіролі та Форальбергу після Другої світової війни, щоб нагадати про річницю смерті великого Кобзаря.

«Листівка належить до рідкісних збережених зразків зарубіжного друку, має високу зацікавленість серед колекціонерів, презентує діяльність українських громадян поза межами України, та пов’язана з вшануванням пам’яті Тараса Шевченка», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що важливість і культурну цінність цих видань підтвердили експерти Національного музею історії України. Обидві знахідки належать до малотиражованої друкованої продукції, що мають значну культурну та історичну цінність. Для їх вивезення за кордон потрібне відповідне свідоцтво, яке митникам не було надано.

За фактом порушення митних правил Київською митницею складено протокол за ст. 473 Митного кодексу України, а культурні цінності вилучено. Матеріали справи будуть скеровані до суду.

Нагадаємо, на Вінниччині молдованка хотіла перевезти через кордон старовинну картину. Однак митники зупинили спробу незаконного переміщення твору мистецтва. Громадянка Молдови намагалася перемістити через митний кордон України старовинну картину в рамі та раму для картини без належного декларування. ​​За ознаками ці предмети можуть мати культурну та історичну цінність, тому потребують обов’язкового декларування та наявності відповідних дозволів.

Раніше київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. За словами митників, відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.

Теги: митниця Тарас Шевченко Симон Петлюра Україна

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