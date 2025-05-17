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ЗСУ показали українську зброю, яка вогняною кулею спалює ворога

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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ЗСУ показали українську зброю, яка вогняною кулею спалює ворога
Початкові стрільби українського вогнемета РВП-16 відбулися на полігоні в Чернігівській області ще у 2017 році
фото: скріншот із відео

Максимальна дальність вогню РВП-16 становить 1000 м, а прицільна – 600 м

У 118-й механізованій бригаді продемонстрували роботу українського вогнемета РПВ-16 для ближнього бою: ураження живої сили, знищення техніки та споруд ворога. Як інформує «Главком», відео показала «Армія TV».

Вогнемет має боєприпас, який складається з бойової термобаричної частини та реактивного двигуна. Після влучання у ціль бойова частина підривається та розпорошується, утворюючи аерозольну хмару діаметром 7-8 м. За 0,2 сек після цього аерозоль вибухає, формуючи вогняну кулю температурою до 2500 °C.

Крім того, бойова частина має осколкову дію – уламки розлітаються на 25 м по периметру.

Інструктор 118-ї ОМБР Глеба розповів, що максимальна дальність вогню РВП-16 становить 1000 м, а прицільна – 600 м. Прямий постріл можна виконати з відстані до 300 м.

«Його призначення – ураження живої сили, яка сховалася в якихось укриттях. Це може бути ДОТ, бліндаж, ДЗОТ, легкоброньована техніка, окопи. Він призначений для того, щоб максимально нанести ураження за допомогою цього аерозолю, який розпорошується», – пояснив він.

Українська зброя, яка спалює ворога: реактивний піхотний вогнемет для штурмів

 Початкові стрільби українського вогнемета РВП-16 відбулися на полігоні в Чернігівській області ще у 2017 році. В жовтні 2018 року зброя стала на озброєння української армії.

Раніше ексдиректор ЦРУ Петреус назвав «абсолютно вбивчу зброю» українців. На думку генерала Девіда Петреуса, непілотовані авіаційні комплекси, які Україна активно використовує для стримування російської агресії, є потужною зброєю майбутнього.

Також уряд Великої Британії оголосив про спільну з Німеччиною розробку нової високоточної зброї. Країни працюють над високоточною далекобійною зброєю з дальністю понад 2000 км.

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Теги: зброя армія Україна озброєння

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