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Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Генерал розповів, скільки територій Україна контролює у Курській області
Сили оборони утримують монастир в Курській області й пару населених пунктів
фото з відкритих джерел

Ігор Романенко зауважив, що для Росії звільнення Курщини – пропагандистське питання

 

Сили оборони продовжують утримувати ряд територій у Курській області. Як інформує «Главком», про це в ефірі Radio NV розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

«Мається на увазі монастир в Курській області й пару населених пунктів. А також після рейду в Бєлгородську область Демидівка та навколо неї. Для росіян це питання пропагандистське – що вони вже звільнили всі території Росії. Це для них принципово, але досягнути вони цього не можуть. Зрозуміло, що з основної території, яку контролювали, витіснили вони. Але те, що це повністю не відбувається – це точно», – сказав Романенко.

Він додав, що російські пропагандисти використовують ті ж підходи, як і щодо Луганської області.

«Вони роками показують, що в кордонах адміністративних захопили. Але 3-5% під контролем Сил оборони України. Фейкові підходи – не нові. Єдине, що зараз ситуація загострилася. Адже вони переходять на торг відносно територій», – додав Романенко.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.

Однак Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

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Теги: Україна звільнення Курщина

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