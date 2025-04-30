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МОЗ назвав терміни тендеру на відбудову «Охматдиту» та вартість консервації

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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МОЗ назвав терміни тендеру на відбудову «Охматдиту» та вартість консервації
Заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов (зліва) та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
фото: glavcom.ua

Ляшко роз'яснив, що сума у 396 млн грн, виділена на будівельні роботи, включає вартість будівництва без урахування витрат на медичне обладнання

Заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов повідомив, що Міністерство охорони здоров'я України планує оголосити тендер на будівельні роботи в новому корпусі Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» у першій половині травня. Про це інформує кореспондент «Главкома».

За його словами, орієнтовна вартість робіт становить 396 млн грн, однак ця сума може бути скоригована у бік зменшення після проведення державної експертизи. Також у травні розпочнеться консервація третього корпусу, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів. Вартість контракту на ці роботи становить 4,58 млн грн. Крім того, буде законсервовано адміністративний корпус, вартість робіт оцінюється в 868 тис. грн.

Як повідомив Адаманов, до кінця року планується визначити вартість відбудови хірургічного корпусу та прийняти рішення щодо його відновлення або будівництва з нуля.

Заступник міністра пояснив тривалість процесу високою категорією складності будівництва (СС3), що вимагає дотримання суворих норм і стандартів. Він пояснив, що роботи повинні проводитися з урахуванням безперервного функціонування лікарні, збереження евакуаційних виходів та мінімізації шуму.

«Проєктна документація обов'язково має проходити державну експертизу для перевірки відповідності всім нормам і стандартам будівництва», – додав заступник міністра.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в.о. Генерального директора НДСЛ «Охматдит» Олександр Урін, Юрій Рудоман, директор проєкту компанії «Ептіса» (зліва направо)
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, в.о. Генерального директора НДСЛ «Охматдит» Олександр Урін, Юрій Рудоман, директор проєкту компанії «Ептіса» (зліва направо)
фото: https://glavcom.ua/

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на запитання про терміни відбудови лікарні відповів, що точну дати поки назвати не може. 

«У травні знатимемо дату, коли буде відбудована лікарня. Проєкт відбудови завершили на два місяці раніше, ніж очікувалося», – уточнив міністр.

Ляшко також роз'яснив, що сума у 396 млн грн, виділена на будівельні роботи, включає вартість будівництва без урахування витрат на медичне обладнання.

«Фасади, вікна, інженерні мережі, вентиляція і все інше, що треба для нормального функціонування лікарні. Усе, окрім медичного обладнання. Це те, що входить у 396 млн грн», – наголосив міністр.

Нагадаємо, у березні 2025 року Кабінет Міністрів України виділив ще 6,3 млн грн на відбудову столичної дитячої лікарні «Охматдит», яка постраждала від ракетного удару РФ. За інформацією «Главкома», кошти спрямують не на безпосередньо відбудову, а на консервацію двох корпусів лікарні, які є історичними пам’ятками. А до моменту самої реставрації може минути ще п’ять років. Днями уряд визначив механізм використання 6,3 млн гривень, зібраних у межах спільного збору платформи United24 та monobank. За даними Міністерства охорони здоров’я, кошти направлять на невідкладні протиаварійні та консерваційні роботи у двох корпусах лікарні. 

Як відомо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

За лічені дні після ракетного удару по «Охматдиту» донати на допомогу лікарні перевищили мільярд гривень. Кошти на відбудову «Охматдиту» перераховували як пересічні небайдужі українці, так і компанії, зокрема, й міжнародні. Найбільша сума зосередилася на рахунку благодійної організації «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» – понад 378 млн грн. Ці кошти будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт нового лікувально-діагностичного корпусу лікарні, у якому відбувається більшість лікувальних процесів. Донати збирали й інші фонди, наприклад, благодійний фонд «Таблеточки». 7,6 млн пожертв, накопичених на рахунку цієї організації, вже пішли на консерваційні роботи в новому лікувально-діагностичному корпусі.

Теги: Київ міністр ремонт лікарня тендер Україна Охматдит Віктор Ляшко

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