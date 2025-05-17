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Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії посилення тиску на РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії посилення тиску на РФ
Президент зустрівся з Карін Келлер-Зуттер у Римі
фото: Володимир Зеленський/Х

Зеленський: Обговорили необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Обговорили необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування та облаштування укриттів в українських школах, а також участь швейцарських компаній у відбудові України», – йдеться у повідомленні.

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Також Зеленський зауважив, що розповів про переговори в Стамбулі, важливість єдності та координації всіх партнерів, зокрема США, щоб досягти повного й безумовного припинення вогню в Україні.

«Дякую за гуманітарну підтримку України, наших людей і нашої стійкості», – підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський також провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. «Обговорили взаємодію наших країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані», – зауважив глава України.

Теги: Володимир Зеленський Швейцарія Україна

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