Зеленський обговорив із президенткою Швейцарії посилення тиску на РФ

Зеленський: Обговорили необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування

Сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Римі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі президента.

«Обговорили необхідність припинення вогню, посилення тиску на Росію, гуманітарне розмінування, реалізацію проєктів шкільного харчування та облаштування укриттів в українських школах, а також участь швейцарських компаній у відбудові України», – йдеться у повідомленні.

Також Зеленський зауважив, що розповів про переговори в Стамбулі, важливість єдності та координації всіх партнерів, зокрема США, щоб досягти повного й безумовного припинення вогню в Україні.

«Дякую за гуманітарну підтримку України, наших людей і нашої стійкості», – підсумував президент.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 травня, президент України Володимир Зеленський також провів зустріч з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. «Обговорили взаємодію наших країн у межах коаліції охочих і що потрібно, щоб наблизити тривалий мир. Радий, що наші зусилля в обороні, протидії російській агресії, економіці та загалом у міжнародних справах добре скоординовані», – зауважив глава України.