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Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото)
Вінницькі митники зупинили спробу незаконного переміщення через митний кордон України старовинної картини
фото: Вінницька митниця

Переміщення предметів, які можуть мати культурну або історичну цінність, вимагає наявності дозвільних документів та обов’язкового декларування

На Вінниччині молдованка хотіла перевезти через кордон старовинну картину. Однак митники зупинили спробу незаконного переміщення твору мистецтва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку митницю.

Подія трапилася в пункті пропуску «Могилів-Подільський – Отач» м/п «Дністер» Вінницької митниці. Громадянка Молдови намагалася перемістити через митний кордон України старовинну картину в рамі та раму для картини без належного декларування. ​​За ознаками ці предмети можуть мати культурну та історичну цінність, тому потребують обов’язкового декларування та наявності відповідних дозволів.

Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото) фото 1
фото: Вінницька митниця

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ч.3 ст.471 Митного кодексу України. Наразі картину та раму вилучено, а їх остаточну вартість та чи представляють вони художню або історико-культурну цінність, визначить експерт-мистецтвознавець.

Іноземка намагалася вивезти з України старовинну картину (фото) фото 2
фото: Вінницька митниця

«​Нагадуємо, що переміщення предметів, які можуть мати культурну або історичну цінність, вимагає наявності дозвільних документів та обов’язкового декларування. Незнання правил не звільняє від відповідальності», – наголосили працівники митниці.

До слова, київські митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. За словами митників, відправники задекларували зразки бурштину як сувеніри, проте експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення – необроблений бурштин різновиду сукциніт.

Також у ніч на 22 березня в пункті пропуску «Шегині-Медика» під час огляду автобуса сполученням «Хеб – Київ» працівники митниці виявили незадекларований підакцизний товар. Цікаво, що в кожній коробці, де містилася рідина для куріння, була записка російською мовою: «Святой Николай Угодник помоги».

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Теги: митниця Вінниччина

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