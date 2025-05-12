Головна Новини
search button user button menu button

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Стельник: питання ворожого софту в Україні «дуже болюче»
фото: Держспецзв’язку

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого російського та ворожого ПЗ

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України перебуває на фінальній стадії розробки проєкту постанови Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Про це повідомив директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Адміністрації Держспецзв'язку Ігор Стельник, пише «Главком».

У відомстві зауважили, що незважаючи на рішення РНБО, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися санкції, з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення. Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон, який зобов’язав держоргани використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

За словами директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігоря Стельника, питання ворожого софту в Україні «дуже болюче».

«Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди... Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота», – заявив Стельник.

Нагадаємо, на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи Ян Пі підписали про порозуміння щодо співробітництва в галузі оборонної промисловості

 

Читайте також:

Теги: Україна реєстр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Vосква обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню
Ультиматум Путіну. Реакція Росії
10 травня, 20:14
Припинення авіасполучення у Росії не може компенсуватися іншими видами транспорту
Як Україна змушує Росію думати про мир
9 травня, 12:52
Трамп отримав два подарунки в один день
Трамп отримав два подарунки в один день
9 травня, 09:01
Трамп запевнив Зеленського у тому, що угода про надра є також гарантією безпеки України
Зеленський озвучив варіанти розміщення іноземних військових в Україні
3 травня, 18:30
Трамп спромігся сформувати реально унікальну команду
Сто днів, які ошелешили світ
29 квiтня, 22:15
Путін обрав тактику «щирого» прагнення миру. Як довго буде вірити Трамп?
У Кремлі теж хочуть, щоб у Трампа урвався терпець
29 квiтня, 20:30
29 квітня – Всеукраїнський день футболу
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Кремлі забажали прямих перемовин з Україною і згадали про старий документ, що цьому «заважає»
«Останнє бажання» Путіна. Що «заважає» агресору миритися? Тема тижня
23 квiтня, 08:00
У Києві відбулась мирна хода на підтримку військовополонених з Маріуполя, 15 квітня 2025 року
У Києві відбулась хода на підтримку військовополонених з Маріуполя
15 квiтня, 16:52

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
76K
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
70K
Прокуратура підтверджує: злодій у законі Умка, якого «виховувало» СБУ, має зв’язки у правоохоронних органах
31K
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
23K
Прокуратура повідомила про підозру киянці, яка намагалася «продати» інсульт за $6 тиc. 

Новини

В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
Сьогодні, 20:30
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua