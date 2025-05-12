В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення

Держспецзв'язку розробляє реєстр забороненого російського та ворожого ПЗ

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України перебуває на фінальній стадії розробки проєкту постанови Кабінету Міністрів про створення та використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Про це повідомив директор Департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки Адміністрації Держспецзв'язку Ігор Стельник, пише «Главком».

У відомстві зауважили, що незважаючи на рішення РНБО, згідно з яким до низки російських вебсторінок та програмних продуктів застосовувалися санкції, з різних причин не всі користувачі перейшли на вітчизняне чи іноземне програмне забезпечення. Вирішити цю проблему має нещодавно ухвалений закон, який зобов’язав держоргани використовувати програмне забезпечення за винятком того, що буде включене в реєстр забороненого ПЗ.

За словами директора департаменту державного контролю у сфері захисту інформації та аудиту безпеки адміністрації Держспецзв’язку Ігоря Стельника, питання ворожого софту в Україні «дуже болюче».

«Постійно відбувається мімікрування певного ворожого програмного забезпечення під вітчизняні чи європейські бренди... Адміністрація Держспецзв’язку зараз виходить на фінальну стадію підготовки проєкту постанови Кабміну, яка буде регулювати створення і використання реєстру забороненого програмного забезпечення. Тому я б дуже хотів, і навіть наполягав, щоб до процесу вибору критеріїв включення ПЗ до цього реєстру була залучена професійна спільнота», – заявив Стельник.

Нагадаємо, на Форумі оборонної промисловості ЄС-Україна в Брюсселі Міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін та Генеральний секретар Асоціації аерокосмічної, безпекової та оборонної промисловості Європи Ян Пі підписали про порозуміння щодо співробітництва в галузі оборонної промисловості.