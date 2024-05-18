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Митрополит Онуфрій уперше прокоментував знесення незаконного храму-МАФу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Митрополит Онуфрій уперше прокоментував знесення незаконного храму-МАФу
Прихожани УПЦ МП на місці знесення скандальної каплиці Московської церкви
фото з відкритих джерел

Очільник Московської церкви зазначив, що подія спричинила «велику скорботу»

Митрополит Онуфрій уперше прокоментував знесення незаконно зведеного на території Музею історії України храм-МАФ. У своїх словах з приводу події очільник Московської церкви зазначив, що «це спричинило велику скорботу». Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«Люди, які підняли руки на Божу святиню, звершили великий гріх», – сказав Онуфрій.

«У цей трагічний час молюсь за тих людей: Господи, прости їм, бо не знають, що роблять (Лк. 23, 34). А братії святої обителі бажаю, щоб Господь подарував їм новий храм, більший і кращий від того, який злі люди розвалили, щоб вони могли в храмі Божої слави продовжити свої щирі молитви за нашу Українську землю і народ та за увесь світ», – додав митрополит.

Нагадаємо, знесений МАФ релігійна громада УПЦ МП самочинно звела на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. «Главком» показував ексклюзивні кадри процесу демонтажу храму УПЦ МП, відомого як Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці.

Об'єкт був розташований на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву «храм»-МАФ.

Будівництво відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ. Також не були надані дозволи Міністерства культури та інформаційної політики, а в експлуатацію будівля у встановленому порядку введена не була.

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Теги: Митрополит Онуфрій ЮНЕСКО громада собор лавра

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