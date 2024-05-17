Знесення «церкви»-МАФу у Києві: прихожани влаштували картинку для роспропаганди (відео)

Прихожани УПЦ МП, священники та монахині прийшли місце, де ще вчора була скандальна каплиця

У ніч на 17 травня в Києві на території Національного музею історії України демонтували скандальну каплицю УПЦ, зведену поблизу Десятинної церкви. Московські попи та прихожани прийшли на місце знесеного за рішенням суду незаконного МАФу, поспівали і попозували на камеру для роспропаганди.

У мережі зя'вилося відео, на якому прихожани УПЦ МП, священники та монахині кладуть квіти на місце, де була каплиця, а потім співають «Христос Воскрєсє». Територія довкола має неохайний вигляд, довкола розкидані квіти та папір, у який, імовірно, вони були загорнуті.

Нагадаємо, знесений МАФ релігійна громада УПЦ МП самочинно звела на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. «Главком» показував ексклюзивні кадри процесу демонтажу храму УПЦ МП, відомого як Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці.

Об'єкт був розташований на території Національного музею історії України в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра».

Згідно з документами, будівля мала три кіоски по 20 м2, тому й здобула назву «храм»-МАФ.

Будівництво відбулося з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ. Також не були надані дозволи Міністерства культури та інформаційної політики, а в експлуатацію будівля у встановленому порядку введена не була.